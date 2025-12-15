Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ກະ​ຊວງ​ຕຳຫຼວດ ມາ​ນະ​ພະ​ຍະ​ຍາມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ເຮືອນ​ຢູ່​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກ່ອນ​ວັນ​ທີ 20 ມັງ​ກອນ 2026

ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ພວມເປັນເຈົ້າພາບກໍ່ສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ເກືອບ 450 ຫຼັງໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງພາກກາງ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຍ້ອນພາຍຸຝົນຕົກຄັ້ງຜ່ານມາ, ດ້ວຍມູນຄ່າໜູນຊ່ວຍ 50 ລ້ານດົ່ງ (ກວ່າ 1.900 USD/ຫຼັງ).
ຕາງໜ້າຕຳຫຼວດມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ (ພາບ: nhandan.vn)
ໃນກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ກວາງຈູງ ຮີບເຮັ່ງສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນມີເຮືອນຖືກເປເພຢ່າງໜັກໜ່ວງຍ້ອນພາຍຸຝົນຕົກ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ທັນວາ, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຫງວຽນຮົ່ງງວຽນ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງຕຳຫຼວດ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຕົວພົນລະເຮືອນ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຈະມານະພະຍາຍາມກໍ່ສ້າງສຳເລັດບັນດາກິດຈະກຳເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກ່ອນວັນທີ 20 ທັງກອນ 2026, ໄວກວ່າ 10 ວັນເມື່ອທຽບໃສ່ກຳນົດເວລາໂດຍລັດຖະບານມອບໝາຍໃຫ້ (ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2026) ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍປະຊາຊົນກັບຄືນສູ່ການດຳລົງຊີວິດໂດຍໄວ, ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

