ຂ່າວສານ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ມານະພະຍະຍາມປະຕິບັດສຳເລັດກິດຈະກຳເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກ່ອນວັນທີ 20 ມັງກອນ 2026 15/12/2025 ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ພວມເປັນເຈົ້າພາບກໍ່ສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ເກືອບ 450 ຫຼັງໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງພາກກາງ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຍ້ອນພາຍຸຝົນຕົກຄັ້ງຜ່ານມາ, ດ້ວຍມູນຄ່າໜູນຊ່ວຍ 50 ລ້ານດົ່ງ (ກວ່າ 1.900 USD/ຫຼັງ). ຕາງໜ້າຕຳຫຼວດມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ (ພາບ: nhandan.vn)ໃນກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ກວາງຈູງ ຮີບເຮັ່ງສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນມີເຮືອນຖືກເປເພຢ່າງໜັກໜ່ວງຍ້ອນພາຍຸຝົນຕົກ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ທັນວາ, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຫງວຽນຮົ່ງງວຽນ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງຕຳຫຼວດ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຕົວພົນລະເຮືອນ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຈະມານະພະຍາຍາມກໍ່ສ້າງສຳເລັດບັນດາກິດຈະກຳເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກ່ອນວັນທີ 20 ທັງກອນ 2026, ໄວກວ່າ 10 ວັນເມື່ອທຽບໃສ່ກຳນົດເວລາໂດຍລັດຖະບານມອບໝາຍໃຫ້ (ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2026) ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍປະຊາຊົນກັບຄືນສູ່ການດຳລົງຊີວິດໂດຍໄວ, ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດຫວຽດນາມ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)