ຂ່າວສານ ກະຊວງຍຸຕິທຳມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ເພື່ອໃຫ້ກົດໝາຍ, ລະບອບລະບຽບການແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ 12/05/2026 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂດຍແມ່ນອົງການເສນາທິການຍຸດທະສາດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ, ລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ກະຊວງຍຸທິຕຳມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ມີບົດບາດສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ກົດໝາຍ, ລະບອບລະບຽບກາຍກາຍເປັນບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດຢ່າງແທ້ຈິງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP) ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຮຶງ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບກະຊວງຍຸຕິທຳກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2026 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂດຍແມ່ນອົງການເສນາທິການຍຸດທະສາດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ, ລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ກະຊວງຍຸທິຕຳມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ມີບົດບາດສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ກົດໝາຍ, ລະບອບລະບຽບກາຍກາຍເປັນບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດຢ່າງແທ້ຈິງ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສອງຕົວເລກ. ກະຊວງ, ຂະແໜງການຍຸຕິທຳ ຕ້ອງນຳໜ້າໃນການປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການສ້າງກົດໝາຍ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃນການຍົກສູງຄວາມສາມາດຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານນິຕິກຳແຫ່ງຊາດເມືອປະເທດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນທີ່ນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີລະບຽບວິໄນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)