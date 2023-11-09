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ຂ່າວສານ

ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກຳ​ນົດ ຫວຽດ​ນາມ ບໍ່​ຄອບ​ງຳ​ເງິນ​ຕາ

ທີ່ບັນດາການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ກັບທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ, ກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕີລາສູງ ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງ ຫວຽດນາມ
ກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ກຳນົດ ຫວຽດນາມ ບໍ່ຄອບງຳເງິນຕາ (ພາບ: baochinhphu.vn)

ວັນທີ 8 ພະຈິກ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ຫາກໍ່ປະກາດໃຊ້ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ “ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ດ້ານການຄ້າ ໃຫຍ່ຂອງ ອາເມລິກາ”. ບົດລາຍງານໄດ້ສືບຕໍ່ກຳນົດວ່າ ຫວຽດນາມ ບໍ່ຄອບງຳເງິນຕາ, ພ້ອມທັງຍົກອອກການໃຫ້ຄຳເຫັນທີ່ຕັ້ງໜ້າຕໍ່ໝາກຜົນຂອງການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງ ຫວຽດນາມ.

ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທີ່ບັນດາການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ກັບທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ, ກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕີລາສູງ ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງຝ່າຍ ອາເມລິກາ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຕະຫຼາດການເງິນ, ເງິນຕາ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃນສະພາບການທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

12 ປ້ອມທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ກາວບັ່ງ, ຮ່າຢາງ ແລກປ່ຽນວຽກງານວິຊາສະເພາະກັບ ກອງຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ປາຍເຊືອ (ຈີນ)

12 ປ້ອມທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ກາວບັ່ງ, ຮ່າຢາງ ແລກປ່ຽນວຽກງານວິຊາສະເພາະກັບ ກອງຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ປາຍເຊືອ (ຈີນ)

ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການລາດຕະເວນ, ຄວບຄຸມເຂດຈຸດສຸມ, ສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກຢ່າງຜິດກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ມີມາດຕະການສົມທົບກັນ, ຜັນຂະຫຍາຍການຮັບມືກັບກໍລະນີລະເມີດກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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