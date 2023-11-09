ຂ່າວສານ
ກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ກຳນົດ ຫວຽດນາມ ບໍ່ຄອບງຳເງິນຕາ
ວັນທີ 8 ພະຈິກ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ຫາກໍ່ປະກາດໃຊ້ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ “ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ດ້ານການຄ້າ ໃຫຍ່ຂອງ ອາເມລິກາ”. ບົດລາຍງານໄດ້ສືບຕໍ່ກຳນົດວ່າ ຫວຽດນາມ ບໍ່ຄອບງຳເງິນຕາ, ພ້ອມທັງຍົກອອກການໃຫ້ຄຳເຫັນທີ່ຕັ້ງໜ້າຕໍ່ໝາກຜົນຂອງການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທີ່ບັນດາການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ກັບທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ, ກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕີລາສູງ ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງຝ່າຍ ອາເມລິກາ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຕະຫຼາດການເງິນ, ເງິນຕາ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃນສະພາບການທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ.