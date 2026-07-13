ຂ່າວສານ
ກະຊວງການຕ່າງເທດຮີບເຮັ່ງໜູນຊ່ວຍແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກເຫດເຮືອສະປິດໂປ໊ດປິ້ນຂວ້ຳ ຢູ່ຝຸກວັກ
ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຫດເຮືອສະປິດໂປ໊ດປິ້ນຂວ້ຳ ຢູ່ຝຸກວັກໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2026 ຍ້ອນອາກາດຮ້າຍແຮງ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ ແລະ ພວມປະສານສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ອານຢາງ ແລະ ເຂດພິເສດຝຸກວັກ ພ້ອມກັບບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະຖານທູດ ອິນເດຍ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ອິນເດຍ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຮີບເຮັ່ງດຳເນີນບັນດາມາດຕະການປົກປ້ອງພົນລະເມືອງ ອິນເດຍ ປະສົບເຄາະຮ້າຍ.
ກະຊວງການຕາງປະເທດໄດ້ສົ່ງເອກະສານທາງການທູດ ໄປຍັງສະຖານທູດ ອິນເດຍ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ອິນເດຍ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນເດຍ ໄດ້ສົ່ງເອກະສານທາງການທູດ ໄປຍັງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍເພື່ອແຈ້ງກ່ຽວກັບເຫດການ. ໃນຊຸມວັນຈະມາເຖິງ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງອານຢາງ ແລະ ເຂດພິເສດຝຸກວັກ ພ້ອມກັບບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະຖານທູດ ອິນເດຍ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ອິນເດຍ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມເຫດການ, ຮີບດ່ວນປະຕິບັດວຽກງານກົງສູນ, ປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ແລະ ນຳຊາບສົບຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວເສຍຊີວິດກັບເມື່ອອິນເດຍໂດຍໄວຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ.