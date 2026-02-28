ຂ່າວສານ
ກະກຽມງານວາງສະແດງການປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2026 ຢ່າງລອບຄົບຖີ່ຖ້ວນ
ໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກະກຽມການຈັດງານວາງສະແດງການປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2026 ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ພົນໂທ ຫງວຽນເຈື່ອງທັ້ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ຮ່າງແຜນການງານວາງສະແດງການປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2026 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືພ້ອມກັນພັດທະນາ” ໄດ້ກຳນົດຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ມີອາວຸດ, ວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກຫຼາຍປະເພດໄດ້ວາງສະແດງດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຄື: ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ - ໂອ້ລົມສົນທະນາ, ຝືກແອບ, ການສະແດງໃນຕົວຈິງ, ພົບປະ - ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ…
ທ່ານ ພົນໂທ ຫງວຽນເຈື່ອງທັ້ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ງານວາງສະແດງການປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເຫດການການຕ່າງປະເທດດ້ານປ້ອງກັນຊາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຂີດໝາຍຢັ້ງຢືນອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂອບຂະໜາດເຊື່ອມໂຍງຂອງ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດຫຼາຍຝ່າຍອີກດ້ວຍ, ທ່ານຖືວ່າ ຜົນສຳເລັດຂອງງານວາງສະແດງຈະປະກອບສ່ວນແຜ່ກະຈາຍສານກ່ຽວກັບຫວຽດນາມ ຮັກຫອມສັນຕິພາບ, ກຽມພ້ອມກັນຮ່ວມມື, ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ, ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບພັດທະນາຂອງ ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດຂອງປະເທດຊາດແຫ່ງລັດ.