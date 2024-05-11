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ຂ່າວສານ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ຈັດການໂອ້ລົມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ

ທ່ານ ຫງວຽນບາຮຸ່ງ ກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ທີ່ມີຕໍ່ການປະຕິວັດຂອງ ລາວ ແລະ ສາຍພົວພັນ ລາວ - ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນບາຮຸ່ງ (ພາບ: kpl.gov.la)  

ວັນທີ 09 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມຫົວເລື່ອງສະເພາະ: “ຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (1954) ຕໍ່ກັບນ້ຳໃຈສາມັກຄີຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ”.

ທີ່ການໂອ້ລົມ, ມີພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ນັກຮົບເກົ່າ ລາວ ເກືອບ 400 ຄົນໄດ້ຮັບຟັງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນບາຮຸ່ງ ແຈ້ງຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການບຸກໂຈມຕີຈຳນວນໜຶ່ງຂອງສຳພັນທະມິດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ, ພ້ອມທັງຍົກອອກຂອບຂະໜາດ, ຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ໃນການຍາດເອົາເອກະລາດໃຫ້ແກ່ຊົນຊາດ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານ ຫງວຽນບາຮຸ່ງ ກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ທີ່ມີຕໍ່ການປະຕິວັດຂອງ ລາວ ແລະ ສາຍພົວພັນ ລາວ - ຫວຽດນາມ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງສາຍພົວພັນ ແລະ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ

ຫວຽດນາມ ຈະຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃຫ້ແທດຈິງລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ອັງກິດ ບົນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນປະເທດປະສານງານການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອັງກິດ, ໄລຍະ 2024 – 2027.
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