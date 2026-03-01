Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດເວລາຢູ່ເຂດພິເສດ ແບັກລອງວີ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ບັນດາຄະນະ, ຂະແໜງການເຂດພິເສດ ແບັກລອງວີ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ເຫດການໃຫຍ່ນີ້ຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນ, ຄົບຊຸດແລ້ວ.
  (ເຂດພິເສດ ແບັກລອງວີ)  

ເຂດພິເສດ ແບັກລອງວີ (ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ) ຈະຈັດການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 16 ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2026 – 2031 ໃນວັນທີ 14 ມີນາ ຈະມາເຖິງ, ກ່ອນກຳນົດເວລາ 1 ວັນເມື່ອທຽບກັບວັນເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ.

ຕາມທ່ານ ຫງວຽນວັນເຮົ້າ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ເຂດພິເສດ ແບັກລອງວີ ແລ້ວ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ບັນດາຄະນະ, ຂະແໜງການເຂດພິເສດ ແບັກລອງວີ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ເຫດການໃຫຍ່ນີ້ຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນ, ຄົບຊຸດແລ້ວ.

ເຂດພິເສດ ແບກລອງວີ ມີ 2 ໜ່ວຍປ່ອນບັດ, ວຽກງານກະກຽມໄດ້ປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີພໍສົມຄວນ. ສຳລັບ ແບກລອງວີ, ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ກວດກາຄືນ; ພາຍຫຼັງກວດກາຄືນ, ບັນດາຊາວປະມົງທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນຝັ່ງ ຫາກມີເງື່ອນໄຂປ່ອນບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຢູ່ ແບັກລອງວີ ຈະມີຫີບປ່ອນບັດເຄື່ອນທີເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ປ່ອນບັດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

