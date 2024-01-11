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ຂ່າວສານ

ກະກຽມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສີລະປະເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທຳອິດ

ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະດັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ, ຄື: ຈັດງານປະກວດປະພັນ ຫຼື ບັ້ນຂົນຂວາຍປະພັນເພງກ່ຽວກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມັງກອນ, ຢູ່ ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດ (06 ມັງກອນ 1946 – 06 ມັງກອນ 2026).      

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະດັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ, ຄື: ຈັດງານປະກວດປະພັນ ຫຼື ບັ້ນຂົນຂວາຍປະພັນເພງກ່ຽວກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ; ລາຍການສິລະປະສະຫງ່າລາສີສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ; ຈັດງານມະໂຫລານສຽງເພງໂທລະພາບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ.

ສະຫຼຸບການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີສ້າງຕັ້ງບັນດາອະນຸກຳມະການໂດຍໄວ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງລະອຽດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ກາດ​ການ​ວາງ​ແຜນກຳ​ນົດ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ ແຂວງ ຫ໋າຍ​ເຢືອງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ກາດ​ການ​ວາງ​ແຜນກຳ​ນົດ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ ແຂວງ ຫ໋າຍ​ເຢືອງ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງໄດ້ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກາລະໂອກາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປຽບໃນການແກ່ງແຍ້ງ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.
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