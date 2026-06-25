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ຂ່າວສານ

ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ ຄັ້ງ​ທີ XIII: ວັນ​ບຸນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ແມ່​ນ​ເຫດ​ການ​ການ​ເມືອງ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຊາວ​ໜຸ່ມ, ວັນ​ບຸນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.
ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຮັບ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່ (ພາບ: VOV)

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 24 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຄະ​ນ​ະ​ຊາວ​ໜຸ່ມກອມ​ມູ​ນິດ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຄັ້ງ​ທີ XIII, ອາ​ຍຸ​ການ 2026 – 2031 ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ພິ​ທີ​ໄຂວາ​ລະ​ເຮັວ​ດຽກ​ທຳ​ອິດ ດ້ວຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ແທນ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ດີ​ເດັ່ນ​ເກືອບ 800 ຄົນ ທີ່​ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຊາວ​ໜຸ່ມກວ່າ 5,1 ລ້ານ​ຄົນ ແລະ ຊາວ​ໜຸ່ມ​ເກືອບ 22 ລ້າ​ນ​ຄົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ແມ່​ນ​ເຫດ​ການ​ການ​ເມືອງ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຊາວ​ໜຸ່ມ, ວັນ​ບຸນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ກ​ໍ​ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ກໍ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ຊຸດ​ທີ XIII, ອາ​ຍຸ​ການ 2026 – 2031 ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ 5 ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື, ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃສ່​ເອ​ກະ​ສານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ຫົ​ວ​ຂໍ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ອຸ​ທິດ​ສ່ວນ​ຂອງ​ໄວ​ໜຸ່ມ, ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ການຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ, ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ເນື້ອ​ໃນ, ແບບ​ວິ​ທີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຊາ​ວ​ໜຸ່ມ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຕິດພັນ ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ

ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຕິດພັນ ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ

ຄະນະຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ, ໜູນຊ່ວຍປະຊາຄົມ ແລະ ສ້າງກິດຈະກຳຊາວໜຸ່ມ
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