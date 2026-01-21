Báo Ảnh Việt Nam

ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ: ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ - ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແກ່ນ​ສານ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ພວມດຳເນີນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າ ຈະເປີດບັນດາກຳນົດທິດຍຸດທະສາດສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ ກຳນົດວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳແມ່ນກຳລັງໜູນພັດທະນາແກ່ນສານ ແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດອັນຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນການ.
  ທ່ານ ສຈ.ປອ ວິທະຍາສາດ ຫງວຽນວັນເຕິມ, ປະທານພະແນກ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ປັນຍາປະດິດ (ພາບ: TTXVN)  

ທ່ານ ສຈ.ປອ ວິທະຍາສາດ ຫງວຽນວັນເຕິມ, ປະທານພະແນກ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ປັນຍາປະດິດ (AI), ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນສັບພະວິຊາ ປາຣີ (IP ປາຣີ), ເນັ້ນໜັກວ່າ ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ ໂດຍຈຸດສຸມແມ່ນ AI, ມີບົດບາດແກ່ນສານ ແລະ ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງແຫ່ງຊາດ, ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີລັກສະນະເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງ, ຈຸດຢືນໃນສັງກາດໃໝ່ເທື່ອລະກ້າວ. ທ່ານ ສຈ.ປອ ຫງວຽນວັນເຕິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂອກາດປະຫວັດສາດເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸຢ່າງແທດຈິງ ອີງໃສ່ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ SD Pradhan ອະດີດຮອງຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອິນເດຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ວາງເປົ້າໝາຍຍົກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຂຶ້ນສູ່ທີ່ຕັ້ງບົດບາດເປັນກຳລັງຜະລິດຫຼັກແຫຼ່ງ, ຮັບຮອງເອົາເລື່ອງເພີ່ມທະວີການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (R&D), ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມສຳພັນລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິສາຫະກິດ, ພ້ອມທັງໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດເຊັ່ນ ປັນຍາປະດິດ (AI), ທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະສາດ, ພະລັງງານທົດແທນ… ຫຼຸດຜ່ອນການເອື້ອຍອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີນຳເຂົ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ຢຶດ​ໝັ້ນ​ກັບ​ແນວ​ທາງ​ເອ​ກະ​ລາດ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ຕົນ​ເອງ, ຫັນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ກົນ​ເປັນຫຼາຍ​ຝ່າຍ, ຫຼາຍ​ຮູບຫຼາຍ​ແບບ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ຢຶດ​ໝັ້ນ​ກັບ​ແນວ​ທາງ​ເອ​ກະ​ລາດ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ຕົນ​ເອງ, ຫັນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ກົນ​ເປັນຫຼາຍ​ຝ່າຍ, ຫຼາຍ​ຮູບຫຼາຍ​ແບບ

ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ປາດຖະໜາວ່າບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຈຸດສຸມໃນການຮ່ວມມືເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່.
