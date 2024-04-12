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ຂ່າວສານ

ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ສົນ​ທະ​ນາ​ການ​ທະ​ຫານ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີ ໂດຍໃຫ້ການຕີລາຄາວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາບັນລຸໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ. ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ສອງຝ່າຍຈະເຊື່ອມຊຶມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການຮ່ວມລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ “ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ແທດຈິງກວ່າເກົ່າ”...
ກອງປະຊຸມພົບປະສົນທະນາລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນການທະຫານຂັ້ນສູງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ (ພາບ: VOV)

ໃນຂອບເຂດການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ຄັ້ງທີ 8, ວັນທີ 11 ເມສາ, ຢູ່ ແຂວງ ລາວກາຍ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມພົບປະສົນທະນາລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນການທະຫານຂັ້ນສູງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ. ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານພົນໂທ ດົ່ງກວນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ, ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີ ໂດຍໃຫ້ການຕີລາຄາວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາບັນລຸໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ. ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ສອງຝ່າຍຈະເຊື່ອມຊຶມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການຮ່ວມລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ “ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ແທດຈິງກວ່າເກົ່າ”, ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ; ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືປະຈຳປີ, ເຊັ່ນ: ການພົບປະສົນທະນາຍຸດທະສາດດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບດ້ານປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນ, ການລາດຕາເວນຮ່ວມຢູ່ອ່າວພາກເໜືອ ລະຫວ່າງກອງທັບເຮືອສອງປະເທດ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນການກໍ່ສ້າງສຶກສາ, ວຽກງານພັກ, ວຽກງານການເມືອງ, ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ການຄ້າການທະຫານ, ຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ, ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ພະລາທິການ, ເສນາຮັກ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ໄທ

ໄຂ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ໄທ

ງານຕະຫຼາດນັດໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 60 ຮ້ານວາງສະແດງ, ທີ່ມາຈາກ 90 ຮາກຖານດຳເນີນທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດຂອງ 4 ປະເທດ, ໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ມີ 45 ຮາກຖານດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມີ 16 ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ.
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