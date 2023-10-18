ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 27, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ກະກຽມຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 27, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ຕຸລາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ ແລະ ຄາດວ່າຈະອັດລົງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພະຈິກ. ຄາດວ່າ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະບັບ, ມະຕິ 2 ສະບັບ, ປະກອບຄຳເຫັນຄັ້ງທຳອິດໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 8 ສະບັບ; ພິຈາລະນາບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດ; ຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ. ພິເສດ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະດຳເນີນການປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈສຳລັບຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ; ຕົກລົງບາງບັນຫາສຳຄັນອື່ນ.
ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຕົກລົງເຫັນດີເພີ່ມເຕີມເງິນຈຳນວນ 2.500 ຕື້ດົ່ງ (ກວ່າ 100 ລ້ານ USD) ເຂົ້າໃນແຜນລາຍຈ່າຍປະຈຳຂອງງົບປະມານແຫ່ງລັດປີນີ້ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ.