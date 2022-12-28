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ຂ່າວສານ

ກອນ​ຕຸມ: ໄຂ​ສັບ​ປະ​ດາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ - ການ​ທ່ອ​ງ​ທ່ຽວ​ມັງ​ແດນ ປີ 2022

ເຫດການໄດ້ຈັດຂຶ້ນນັບແຕ່ວັນທີ 26 ຫາວັນທີ 31 ທັນວາ, ສັບປະດາວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວມັງແດນ ປີ 2022 ໄດ້ຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ງານວາງສະແດງວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີ ໄຕງວຽນ, ການສະແດງເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງ; ວາງສະແດງ, ແນະນະບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ອາຫານການກິນ…
  ລາຍການສະແດງສິລະປະ  

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດອກສະກຸຣະທ່າມກາງ ປ່າຕືບດົງໜາ ມັງແດນ”, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ທັນວາຢູ່ເມືອງ ກອນປລົງ, ແຂວງ ກອນຕຸມ, ໄດ້ໄຂສັບປະດາວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວ ມັງແດນ ປີ 2022 ຂຶ້ນ. ເຫດການເພື່ອແນໃສ່ແນະນຳຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ບໍລິເວນແຂວງ ກອນຕຸມ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ເຂດໄຕງວຽນເວົ້າລວມ ກັບເພື່ອນມິດ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. ທ່ານ ຟ້າມວັນທັ໊ງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງກອນປລົງ, ແຂວງກອນຕຸມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນີ້ແມ່ນລາຍການພິເສດຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 110 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງແຂວງ ກອນຕຸມ. ທາງເມືອງພ້ອມກັບບັນດານັກອອກແບບ, ນັກສະສົມວັດທະນະທຳຂອງເຂດໄຕງວຽນ ໄດ້ຈັດພື້ນທີ່ວັດທະນະທຳ ໄຕງວຽນ ຢູ່ມັງແດນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທາງເມືອງຈະອະນຸລັກກໍ່ຄືເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ທຸກເຂດພາກ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງວັດທະນະທຳຂອງໄຕງວຽນ.

ເຫດການໄດ້ຈັດຂຶ້ນນັບແຕ່ວັນທີ 26 ຫາວັນທີ 31 ທັນວາ, ສັບປະດາວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວມັງແດນ ປີ 2022 ໄດ້ຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ງານວາງສະແດງວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີ ໄຕງວຽນ, ການສະແດງເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງ; ວາງສະແດງ, ແນະນະບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ອາຫານການກິນ…

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ທັນວາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ເລມິງຮວານ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ.
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