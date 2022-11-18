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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ສຸ​ດຍອດ G20 ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຟື້ນ​ຟູຫຼັງ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19

ພາຍຫຼັງເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 2 ວັນ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ຄັ້ງທີ 17 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເກາະ ບາລີ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ອັດລົງໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ ແລະ ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງບັນດາການນຳ, ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມ ແລະ ມາດຕະການຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.

ພາຍຫຼັງເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 2 ວັນ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ຄັ້ງທີ 17 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເກາະ ບາລີ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ອັດລົງໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ ແລະ ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງບັນດາການນຳ, ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມ ແລະ ມາດຕະການຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.

  ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຄັ້ງທີ 17 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເກາະ ບາລີ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ (ພາບ: YONHAP/TTXVN)  

ຕາມຖະແຫຼງການຮ່ວມແລ້ວ, ການນຳບັນດາປະເທດ G20 ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈສົມທົບກັນກະທຳ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ໂຄງການດຳເນີນງານມຸ່ງໄປເຖິງການຟື້ນຟູທົ່ວໂລກຢ່າງແຮງ, ກວມລວມ, ອົງອາດກ້າແກ່ນ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. G20 ຈະເພີ່ມທະວີການລົງທຶນພາກລັດ ແລະ ດຳເນີນການປະຕິຮູບໂຄງປະກອບ, ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ, ການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຟື້ນຟູຂອງລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ແມ່ນຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ; ຊຸກຍູ້ການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ; G20 ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດບັນດາການກະທຳໂດຍດ່ວນເພື່ອກູ້ເອົາຊີວິດ, ສະກັດກັ້ນໄພອຶດຫີວ ແລະ ການຂາດທາດບຳລຸງ; ຊ່ວຍຕະຫຼາດເໜັງຕິງເປັນປົກກະຕິ; ເພີ່ມທະວີການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້ຳປະກັນດ້ານພະລັງງານ ແລະ ສະບຽງອາຫານໃນໄລຍະຍາວ. G20 ກໍຈະເປີດກວ້າງການລົງທຶນໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳ ແລະ ປານກາງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ, ກໍຄືບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາອື່ນ ຜ່ານຫຼາຍແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ເຄື່ອງມືການເງິນທີ່ປະດິດຄິດສ້າງກວ່າ ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG).

ທີ່ພິທີປິດ G20 ປີ 2022, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ປະເທດເຈົ້າພາບ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo ໄດ້ມອບຄ້ອນຕີໃຫ້ແກ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi, ປະທານ G20 ໃນປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

APEC 2022: ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ໃຫ້​ທຸກ​ຝ່າຍ

APEC 2022: ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ໃຫ້​ທຸກ​ຝ່າຍ

ວັນທີ 16 ພະຈິກ, ຢູ່ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ (SOM) ໄດ້ສິ້ນສຸດວາລະປຶກສາຫາລືດ້ວຍການຍົກອອກຮ່າງ “ບັນດາເປົ້າໝາຍ ບາງກອກ” ສຳລັບຮູບແບບເສດຖະກິດຊີວະວິທະຍາ - ໝູນວຽນ - ສີຂຽວ (BCG) ຂອງ ໄທ - ປະເທດເຈົ້າພາບ APEC 2022.
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