ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42: ຫວຽດນາມ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນບຸລິມະສິດເສດຖະກິດຂອງ ອາຊຽນ
ເມື່ອຕອບສຳພາດນັກຂ່າວ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈາກາຕາ ກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42, ເຊິ່ງຄາດວ່າຖືກດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 11 ພຶດສະພາ ຢູ່ Labuan Bajo, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານ Arsjad Rasjid ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ກຳລັງສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກພາກພື້ນ, ກໍຄືຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນຂໍ້ລິເລີ່ມຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຂົງເຂດການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ ແລະ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ແມ່ນສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກເຂົ້າຮ່ວມຕາໜ່າງເຊື່ອມຕໍ່ການຊຳລະຂ້າມຊາຍແດນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າແກ່ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເຫດການ ພະລັງງານແຮງລົມ ອາຊຽນ ປີ 2023 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນຫຼາຍພໍສົມຄວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍພະລັງງານທົດແທນຂອງພາກພື້ນ.
ທ່ານປະທານ ASEAN-BAC ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາການປະກອບສ່ວນດັ່ງກ່າວຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ໂຄງການດຳເນີນງານດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ອາຊຽນ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂໍ້ລິເລີ່ມອື່ນໆ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມພ້ອມຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນການມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງພາກພື້ນເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນກວ່າ.