ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມ ADMM – 18: ຮ່ວມມືເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງອາຊຽນ
ວັນທີ 20 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດອາຊຽນຄັ້ງທີ 18 (ADMM-18) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ. ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ນຳໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມ ADMM-18 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ໃນນັ້ນມີຖະແຫຼງການຮ່ວມ ວຽງຈັນ: ຮ່ວມມືກັນເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງອາຊຽນ.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ຢັ້ງຢືນ ອາຊຽນແມ່ນປະຊາຄົມມຸ່ງໄປສູ່ພາຍນອກ, ຖືເປັນສຳຄັນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ແລະ ເພື່ອນມິດຂອງ ອາຊຽນ ຜ່ານບັນດາກົນໄກໂດຍອາຊຽນນຳພາ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ພ້ອມທັງຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມທະວີບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີຂອງ ອາຊຽນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ກໍ່ຄືຊຸກຍູ້ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທັງໂດຍຕົນເອງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກພາກພື້ນ.