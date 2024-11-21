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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ADMM – 18: ​ຮ່ວມ​ມື​ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ ​ຄວາມ​ເຂັ້​ມ​ແຂງ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນ

ກອງປະຊຸມ ADMM-18 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ໃນນັ້ນມີຖະແຫຼງການຮ່ວມ ວຽງຈັນ: ຮ່ວມມືກັນເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງອາຊຽນ.
ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ (ພາບ: qdnd.vn)

ວັນທີ 20 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດອາຊຽນຄັ້ງທີ 18 (ADMM-18) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ. ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ນຳໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມ ADMM-18 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ໃນນັ້ນມີຖະແຫຼງການຮ່ວມ ວຽງຈັນ: ຮ່ວມມືກັນເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງອາຊຽນ.

ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ຢັ້ງຢືນ ອາຊຽນແມ່ນປະຊາຄົມມຸ່ງໄປສູ່ພາຍນອກ, ຖືເປັນສຳຄັນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ແລະ ເພື່ອນມິດຂອງ ອາຊຽນ ຜ່ານບັນດາກົນໄກໂດຍອາຊຽນນຳພາ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ພ້ອມທັງຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມທະວີບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີຂອງ ອາຊຽນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ກໍ່ຄືຊຸກຍູ້ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທັງໂດຍຕົນເອງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຢູ່ບຣາຊິນ, ວັນທີ 19 ພະຈິກ, (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
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