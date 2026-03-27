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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ “ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ ແລະ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສະ​ແດງ​ຄວາມຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ “ວິສາຫະກິດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕສອງຕົວເລກ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ວິສາຫະກິດ”.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ   

 ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ   ຖືວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕສະເລ່ຍຈາກ 10% ຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ, ນຳ ຫວຽດນາມ ກ່າວຂຶ້ນສັງກາດໃໝ່ຢ່າງມີຄວາມໝັ້ນແກ່ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະພາບການສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ອີງໃສ່ກຳລັງໜູນແບບເກົ່າຄື: ການສົ່ງອອກ, ການລົງທຶນ, ການບໍລິໂພກ ໄດ້ອີກແລ້ວ, ຫາກຍັງຕ້ອງຫັນໄປສູ່ຮູບບແບບເຕີບໂຕໃໝ່ ອີງໃສ່ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດປະດິດຄິດສ້າງອີກດ້ວຍ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ  

“ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ. ພວກເຮົາເຫັນພາລະກຳຂອງວິສາຫະກິດຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດແບບວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິສາຫະກິດຕ້ອງເປັນເຈົ້າກຳ, ເປັນໃຈກາງຂອງຂະບວນວິວັດປ່ຽນແປງໃໝ່ການພັດທະນານີ້. ວິສາຫະກິດທັງຕ້ອງປະກອບສ່ວນສ້າງແນວທາງນະໂຍບາຍ, ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ວິສາຫະກິດທັງຈັດຕັ້ງ, ປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບອບລະບຽບການນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ”.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ຄະ​ນະ​ພະ​ນັກ​ງານກອງ​ທຶນ​ເງິນ​ຕາ​ສາ​ກົນ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ຄະ​ນະ​ພະ​ນັກ​ງານກອງ​ທຶນ​ເງິນ​ຕາ​ສາ​ກົນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະພະນັກງານກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ໂດຍທ່ານ Martin Sommer ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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