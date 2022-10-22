ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ເອເປັກ 2022: ຫັນ “ການເງິນແບບຍືນຍົງ” ແລະ “ພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ” ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ບັນລຸເປົ້າໝາຍແບບຍືນຍົງ”, ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມທັງແບ່ງປັນທັດສະນະ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຮ່ວມມື ເພື່ອບັນລຸໄດ້ວິໄສທັດ Putrajaya 2040, ລວມທັງການຮອງຮັບເອົາແຜນການກະທຳ Aotearoa, ເພື່ອພັດທະນາປະຊາຄົມອາຊີ-ປາຊີຟິກຢ່າງເປີດອົກເປີດໃຈ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ອົງອາດແກ່ນກ້າ ແລະ ສັນຕິພາບໃນປີ 2040, ດ້ວຍຄວາມວັດຖະນາຖາວອນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄົນລຸ້ນອານາຄົດທັງໝົດ.
ທ່ານຕະແອັງຕວັ້ນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)
ໃນວັນທີ 19-20 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ, ໄທ, ໄດ້ດໍເນີນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ ເອເປັກ ຄັ້ງທີ 29 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານອາຄົມ ເຕີມພິດທະຍາໄພສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄທ, ປະເທດເຈົ້າພາບ ເອເປັກ 2022. ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 200 ຄົນ ໃນ 21 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ສະມາຊິກເອເປັກ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການສາກົນເຊັ່ນ ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF), ທະນາຄານໂລກ (WB), ທະນາຄານພັດທະນາອາຊຽນ (ADB)… ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຕະແອັງຕວັ້ນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະເຂົ້າຮ່ວມ.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ບັນລຸເປົ້າໝາຍແບບຍືນຍົງ”, ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມທັງແບ່ງປັນທັດສະນະ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຮ່ວມມື ເພື່ອບັນລຸໄດ້ວິໄສທັດ Putrajaya 2040, ລວມທັງການຮອງຮັບເອົາແຜນການກະທຳ Aotearoa, ເພື່ອພັດທະນາປະຊາຄົມອາຊີ-ປາຊີຟິກຢ່າງເປີດອົກເປີດໃຈ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ອົງອາດກ້າແກ່ນ ແລະ ສັນຕິພາບໃນປີ 2040, ດ້ວຍຄວາມວັດຖະນາຖາວອນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄົນລຸ້ນອານາຄົດທັງໝົດ.
ດ້ວຍຖານະເປັນເຈົ້າພາບເອເປັກ 2022, ໄທ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ບັນດາບັນຫາອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກ ເອເປັກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນມີສິດເຂົ້າຫາ ກອງທຶນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV