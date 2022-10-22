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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີການ​ເງິນ ເອ​ເປັກ 2022: ຫັນ​ “ການ​ເງິນແບບ​ຍືນ​ຍົງ” ແລະ “ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ” ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົ​ນ​ເປັນ​ຈິງ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ບັນລຸເປົ້າໝາຍແບບຍືນຍົງ”, ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມທັງແບ່ງປັນທັດສະນະ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຮ່ວມມື ເພື່ອບັນລຸໄດ້ວິໄສທັດ Putrajaya 2040, ລວມທັງການຮອງຮັບເອົາແຜນການກະທຳ Aotearoa, ເພື່ອພັດທະນາປະຊາຄົມອາຊີ-ປາຊີຟິກຢ່າງເປີດອົກເປີດໃຈ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ອົງອາດແກ່ນກ້າ ແລະ ສັນຕິພາບໃນປີ 2040, ດ້ວຍຄວາມວັດຖະນາຖາວອນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄົນລຸ້ນອານາຄົດທັງໝົດ.

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ບັນລຸເປົ້າໝາຍແບບຍືນຍົງ”, ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມທັງແບ່ງປັນທັດສະນະ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຮ່ວມມື ເພື່ອບັນລຸໄດ້ວິໄສທັດ Putrajaya 2040, ລວມທັງການຮອງຮັບເອົາແຜນການກະທຳ  Aotearoa, ເພື່ອພັດທະນາປະຊາຄົມອາຊີ-ປາຊີຟິກຢ່າງເປີດອົກເປີດໃຈ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ອົງອາດແກ່ນກ້າ ແລະ ສັນຕິພາບໃນປີ 2040, ດ້ວຍຄວາມວັດຖະນາຖາວອນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄົນລຸ້ນອານາຄົດທັງໝົດ.

    

ທ່ານຕະແອັງຕວັ້ນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ໃນວັນທີ 19-20 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ, ໄທ, ໄດ້ດໍເນີນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ ເອເປັກ ຄັ້ງທີ 29 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານອາຄົມ ເຕີມພິດທະຍາໄພສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄທ, ປະເທດເຈົ້າພາບ ເອເປັກ 2022. ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 200 ຄົນ ໃນ 21 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ສະມາຊິກເອເປັກ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການສາກົນເຊັ່ນ ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF), ທະນາຄານໂລກ (WB), ທະນາຄານພັດທະນາອາຊຽນ (ADB)… ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຕະແອັງຕວັ້ນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະເຂົ້າຮ່ວມ.

        ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ບັນລຸເປົ້າໝາຍແບບຍືນຍົງ”, ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມທັງແບ່ງປັນທັດສະນະ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຮ່ວມມື ເພື່ອບັນລຸໄດ້ວິໄສທັດ Putrajaya 2040, ລວມທັງການຮອງຮັບເອົາແຜນການກະທຳ  Aotearoa, ເພື່ອພັດທະນາປະຊາຄົມອາຊີ-ປາຊີຟິກຢ່າງເປີດອົກເປີດໃຈ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ອົງອາດກ້າແກ່ນ ແລະ ສັນຕິພາບໃນປີ 2040, ດ້ວຍຄວາມວັດຖະນາຖາວອນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄົນລຸ້ນອານາຄົດທັງໝົດ.

                ດ້ວຍຖານະເປັນເຈົ້າພາບເອເປັກ 2022, ໄທ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ບັນດາບັນຫາອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກ ເອເປັກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນມີສິດເຂົ້າຫາ ກອງທຶນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV: ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV: ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາພັກແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ອາຍຸການ 2021 – 2026.
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