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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຊຽມ​ຣຽບ-ອັງ​ກໍ ເພື່ອ​ໂລກ​ປອດ​ລູ​ກ​ລະ​ເບີດ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ພະຈິກ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຊຽມຣຽບ - ອັງກໍ ເພື່ອໂລກປອດລູກລະບີດ ຫຼື ກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດຄືນສົນທິສັນຍາຫ້າມລູກລະເບີດທຳລາຍລ້າງ (ສົນທິສັນຍາ Ottawa) ຄັ້ງທີ 5 ຢູ່ແຂວງ ຊຽມຣຽບ ໄດ້ອັດລົງ ດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນທົ່ວໂລກຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ກຳປູເຈຍ.
ທ່ານ ປອ. Ly Thuch - ປະທານກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດຄືນ ສົນທິສັນຍາ Ottawa ຄັ້ງທີ 5 (ພາບ: VOV)
ຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໂດຍທ່ານ ປອ. Ly Thuch - ປະທານກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດຄືນ ສົນທິສັນຍາ Ottawa ຄັ້ງທີ 5 ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃນພິທີອັດກອງປະຊຸມ. ໃນບົດກ່າວປາໄສອັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຊຽມຣຽບ - ອັງກໍ ເພື່ອໂລກປອດລູກລະເບີດ, ທີ່ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 25 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 29 ພະຈິກ ຢູ່ແຂວງ ຊຽມຣຽບ, ທ່ານ ປອ. Ly Thuch ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກອງປະຊຸມໄດ້ສ່ອງແສງຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງ ກຳປູເຈຍ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວປ້ອງກັນ, ຕ້ານລູກລະເບີດ ແລະ ການຫັນປ່ຽນຂອງປະເທດນີ້, ຈາກປະເທດໜຶ່ງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບີດ ກາຍເປັນປະເທດນຳໜ້າໃນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການຕ້ານລູກລະເບີດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຂອງບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນໃນວິໄສທັດລວມກ່ຽວກັບໂລກທີ່ປອດ ລູກລະເບີດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນປະຊຸມມື້ສຸດທ້າຍໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV.
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