Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທ​ດ​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ: ຕິ​ດ​ພັນ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ - ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງແຮງ​ໃນ​ການ​​ນຳ​ພາຂອງ​ພັກ

ທ່ານປະທານ DKP Patrik Köbele ຢັ້ງຢືນວ່າພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ມີບົດບາດ ແລະ ລະດັບຄວາມສຳຄັນບໍ່ອາດທົດແທນໄດ້ໃນວິວັດການປະຫວັດສາດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານ Patrik Köbele, ປະທານພັກກອມມູນິດ ເຢຍລະມັນ (ພາບ: TTXVN)

ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເຢຍລະມັນໄດ້ມີການແລກປ່ຽນກັບທ່ານ Patrik Köbele, ປະທານພັກກອມມູນິດ ເຢຍລະມັນ (DKP) ກ່ຽວກັບບົດບາດນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືບັນດາການກຳນົດທິດພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ (ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ XIV)

ທ່ານປະທານ DKP Patrik Köbele ຢັ້ງຢືນວ່າພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ມີບົດບາດ ແລະ ລະດັບຄວາມສຳຄັນບໍ່ອາດທົດແທນໄດ້ໃນວິວັດການປະຫວັດສາດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານ ພັກກອມມູນິດ ເຢຍລະມັນ ເນັ້ນໜັກເຖິງລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງບົດບາດນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍແມ່ນບົດບາດທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງດ້ວຍຄຳສັ່ງບໍລິຫານເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສະແດງດ້ວຍການພົວພັນສະໜິດແໜ້ນກັບປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ້ອງ​ຖື​ຢູ່​ລ​ະ​ດັບ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 100 ລ້ານ​ຄົນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ້ອງ​ຖື​ຢູ່​ລ​ະ​ດັບ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 100 ລ້ານ​ຄົນ

ເພື່ອຫັນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 10%ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ອີງຕາມບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕແບບເກົ່າທີ່ພວມຄ່ອຍໆຮອດລະດັບກຳນົດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕ້ອງ ຂຸດຄົ້ນປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃຫຍ່ຢ່າງສຸດຂີດອີກດ້ວຍ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top