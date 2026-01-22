ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ: ສື່ມວນຊົນສາກົນ ຕີລາຄາກອງປະຊຸມໃຫຍ່ກຳນົດແນວທາງພັດທະນາຫວຽດນາມໃນໄລຍະໃໝ່ 22/01/2026 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ຈະຮັບຮອງເອົາບັນດາບຸລິມະສິດຫຼັກແຫຼ່ງກ່ຽວກັບການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດໃຫ້ສຳລັບ 5 ປີຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢູ່ລະດັບສູງ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ ສື່ມວນຊົນສາກົນ ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ຕີລາຄາວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ກຳນົດທິດແນວທາງພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະ 2026 – 2030 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ເວັບໄຊ Stratfor ລົງເລິກການໄຈ້ແຍກຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເມືອງທົ່ວໂລກ (ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ອາເມລິກາ) ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ຈະຮັບຮອງເອົາບັນດາບຸລິມະສິດຫຼັກແຫຼ່ງກ່ຽວກັບການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດໃຫ້ສຳລັບ 5 ປີຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢູ່ລະດັບສູງ, ດ້ວຍການກຳນົດທິດສູ້ຊົນນຳການເຕີບໂຕ GDP ແຕ່ລະປີບັນລຸລະດັບໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 10% ໃນໄລຍະ 2026 – 2030. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)