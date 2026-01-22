Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ: ສື່ມວນ​ຊົນ​ສາ​ກົນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ກຳ​ນົດ​ແນວ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ຈະຮັບຮອງເອົາບັນດາບຸລິມະສິດຫຼັກແຫຼ່ງກ່ຽວກັບການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດໃຫ້ສຳລັບ 5 ປີຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢູ່ລະດັບສູງ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)
ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ ສື່ມວນຊົນສາກົນ ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ  ຫວຽດນາມ ຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ຕີລາຄາວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ກຳນົດທິດແນວທາງພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະ 2026 – 2030 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ເວັບໄຊ Stratfor ລົງເລິກການໄຈ້ແຍກຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເມືອງທົ່ວໂລກ (ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ອາເມລິກາ) ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ຈະຮັບຮອງເອົາບັນດາບຸລິມະສິດຫຼັກແຫຼ່ງກ່ຽວກັບການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດໃຫ້ສຳລັບ 5 ປີຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢູ່ລະດັບສູງ, ດ້ວຍການກຳນົດທິດສູ້ຊົນນຳການເຕີບໂຕ GDP ແຕ່ລະປີບັນລຸລະດັບໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 10% ໃນໄລຍະ 2026 – 2030.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ລັດ​ຖະ​ບານ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ກຳ​ສ້າງ​ສາ​ພັດ​ທະ​ນາຈົນ​ສຸດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຕົນ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ກຳ​ສ້າງ​ສາ​ພັດ​ທະ​ນາຈົນ​ສຸດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຕົນ

ວັນທີ 21 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືເອກະສານສະບັບຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປຶກສາຫາລື.
