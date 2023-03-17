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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ - ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 12

ວັນທີ 15 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 12 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງຢູຸ່ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາຍຸດທະສາດປ້ອງກັນຊາດໃໝ່”.
  ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: qdnd.vn)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ພາກພື້ນພວມປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍຢ່າງ, ນັບທັງແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່, ໃນນັ້ນ ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ໂລກລະບາດ… ອັນໄດ້ວາງອອກຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍຢ່າງໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ

ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທະເລ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມໃນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆໃນການພົວພັນສາກົນ; ຢຶດໝັ້ນ ແລະ ພ້ອມກັນພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການປະທະກັນເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບລວມຂອງພາກພື້ນ.

ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ ກໍມີການພົບປະກັບທ່ານພົນເອກ ນຽງຟາດ, ລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ໂປ​ໂລຍ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ອ​າ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ໂປ​ໂລຍ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ອ​າ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ Zbigniew Rau ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 – 17 ມີນາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມີນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດໄດ້ພົບປະສົນທະນາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
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