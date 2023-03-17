ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ - ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 12
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ພາກພື້ນພວມປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍຢ່າງ, ນັບທັງແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່, ໃນນັ້ນ ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ໂລກລະບາດ… ອັນໄດ້ວາງອອກຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍຢ່າງໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ
ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທະເລ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມໃນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆໃນການພົວພັນສາກົນ; ຢຶດໝັ້ນ ແລະ ພ້ອມກັນພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການປະທະກັນເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບລວມຂອງພາກພື້ນ.
ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ ກໍມີການພົບປະກັບທ່ານພົນເອກ ນຽງຟາດ, ລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ.