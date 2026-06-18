ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ ປີ 2026 ສ້າງແງ່ຫວັງການພົວພັນຮ່ວມມື ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ
ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ການກວດຄືນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ ຮອບດ້ານ, ຕີລາຄາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ຮັບຮູ້ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ສະເໜີບັນດາການກຳນົດທິດທາງການຮ່ວມມືໃໝ່, ບຸກທະລຸ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ການຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີຣົບ. ບັນດາການນຳກໍໄດ້ແລກປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍຄາດວ່າ ກອງປະຊຸມຈະຮັບຮອງເອົາບັນດາເອກະສານສຳຄັນ, ສ້າງຂອບເຂດການຮ່ວມມືໃໝ່ທີ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາຂອງສອງຝ່າຍ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ດຳເນີນຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ.