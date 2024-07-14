ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ທະເລຕາເວັນອອກຄັ້ງທີ 14: ມຸ່ງໄປເຖິງສັນຕິວິທີ ໃນການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາທະເລຕາເວັນອອກຫາກໍ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ (ປະເທດ ອາເມລິກາ) ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການຮ່ວມມືມຸ່ງໄປເຖິງການແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິິວິທີສຳລັບທຸກປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ຄືຜົນປະໂຫຍດໃນພາກພື້ນ. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກຄັ້ງທີ 14 ໂດຍສູນຄົ້ນຄ້ວາຍຸດທະສາດສາກົນ ອາເມລິກາ ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຮຽນຮູ້, ນັກການທູດ ແລະ ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ໃນທົ່ວໂລກ. ບັນດາຄຳເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມຖືວ່າ ບັນດາປະເທດຕ້ອງຮ່ວມມືກັນເພື່ອຮັບຮູ້ບັນດາໄພນາບຂູ່ຊ້ອນແຝງທາງທະເລ, ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ແລະ ພ້ອມກັນກະທຳ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ. ທ່ານ ປ.ອ ຫງວຽນຮູ່ງເຊີນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ມີຫຼາຍປະເທດຍົກສູງເລື່ອງບັນດາປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາກົນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກຢ່ງເຂັ້ມງວດ, ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃນການປະພຶດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຮັບປະກັນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ. ພິເສດແມ່ນບັນດາປະເທດກໍ່ຕ້ອງຍົກສູງເລື່ອງບັນດາປະເທດໃຫຍ່ ຕ້ອງຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນຮັກສາສະຖຽນລະພາບລວມ, ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ມີຝ່າຍໃດເຖິງວ່າປະເທດນ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່ ຢາກໃຫ້ພາກພື້ນອາຊີ ປາຊີຟິກຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບການສັບສົນ ຄ້າຍຄືກັນກັບບັນດາພາກພື້ນອື່ນໆໃນໂລກ.