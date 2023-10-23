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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ຄັນ​ກ່ອນ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ COP28 ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ໝາກ​ຜົນ

ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການຜັນຂະຫຍາຍກອງທຶນ “ການເສຍຫາຍ” ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຖືກດຳເນີນຢູ່ ອີຢິບ, ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ບໍ່ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນ ໃນສະພາບການ ບັນດາປະເທດຢູ່ຊີກໂລກເໜືອ ແລະ ໃຕ້ ຍັງບໍ່ທັດສະນະແຕກຕ່າງກັນໃນບາງບັນຫາ.
ສະພາບການ ຢູ່ເກາະ Greenland (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 21 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການຜັນຂະຫຍາຍກອງທຶນ “ການເສຍຫາຍ” ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຖືກດຳເນີນຢູ່ ອີຢິບ, ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ບໍ່ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນ ໃນສະພາບການ ບັນດາປະເທດຢູ່ຊີກໂລກເໜືອ ແລະ ໃຕ້ ຍັງມີທັດສະນະແຕກຕ່າງກັນໃນບາງບັນຫາ. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການສຳຄັນ ກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 28 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP28).

ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາຄະນະໄດ້ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໜຶ່ງ ແນໃສ່ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສະເພາະໃຫ້ແກ່ການໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຖືກຜົນກະທົບໃນການຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂຜົນເສຍຫາຍ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດກໍ່ຂຶ້ນ. ເລື່ອງບັນດາຝ່າຍເຫັນດີສ້າງກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນຜົນງານຂອງກອງປະຊຸມ COP 27 ຢູ່ ອີຢິບ ໃນປີກາຍ, ແຕ່ຂາດແຜນການຜັນຂະຫຍາຍລະອຽດ. ປີນີ້, ໄດ້ດຳເນີນຫຼາຍວາລະປຶກສາຫາລື ເພື່ອເອກະພາບກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນພື້ນຖານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງສ້າງ, ຝ່າຍຊົມໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຝ່າຍປະກອບສ່ວນ - ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາບັນຫາທີ່ປະເທດຮັ່ງມີກວ່າ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຮ່ວມ​ມື​ໂລກ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຮ່ວມ​ມື​ໂລກ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເວທີປາໄສຮ່ວມມືໂລກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ສວມບົດບາດເປັນແກ່ນສານໃນການກຳນົດຄືນທິດທາງການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ກຳແໜ້ນກາລະໂອກາດໃໝ່ ໂດຍວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນບັນດາຂະແໜງພະລັງງານ, ກະສິກຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ນໍາມາໃຫ້.
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