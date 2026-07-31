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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວິ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 1, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ໄຂ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 03 ສິງ​ຫາ

ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ, ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ 15 ສະ​ບັບ, 4 ​ຮ່າງ​ມະ​ຕິ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກົດ​ໝາຍ; ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃສ່ 7 ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ອື່ນ; ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ, ຕັດ​ສິນ 7 ເນື້ອ​ໃນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ.
ບັນ​ດາ​ຍາ​ກາດ​ວາ​ລະ​ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 1 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XVI (ພາບ: VNA)

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວິ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 1, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XVI ຈະ​ຈັດ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ກຽມ ແລະ ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ທີ 3 ສິງ​ຫາ, ຄ​າດ​ວ່າ​ຈະ​ອັດ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ສິງ​ຫາ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ຮູບ​ແບບ​ພົບ​ປະ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ​ຢູ່​ຫໍ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ໂດຍ​ຈັດ​ເປັນ 2 ​ວາ​ລະ (ວາ​ລະ​ທີ 1 ແຕ່​ວັນ​ທີ 3 ສິງ​ຫາ ຫາ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 13 ສິງ​ຫາ; ​ວາ​ລະ​ທີ 2 ແຕ່​ວັນ​ທີ 19 ຫາ​ວັນ​ທີ 24 ສິງ​ຫາ).

ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກໍ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ, ຕັດ​ສິນຫຼາຍ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນ, ຄື: ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ໂຄງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ອ້ອມ​ຮອບ​ຕົວ​ເມືອງ​ເລກ 5 - ເຂດ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ; ດັດ​ປັບ​ແ​ຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ໂຄງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ ລາວ​ກາຍ - ຮ່າ​ໂນ້ຍ - ຫາຍ​ຟ່ອງ; ສ້າງ​​ຕັ້ງນະ​ຄອນ ກວາງ​ນິງ; ສ້າງ​ຕັ້ງ​ນະ​ຄອນ ບັກ​ນິງ; ບາງ​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ໂຄງ​ການ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ​້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທ້ວນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ໂຕ​ເລິມ: ການ​ທູດ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ບັນ​ດາ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກາຍ​ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ​, ຖື​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ​ໄມ້ຫຼ້າ​ວັດ​ແທກ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ໂຕ​ເລິມ: ການ​ທູດ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ບັນ​ດາ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກາຍ​ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ​, ຖື​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ​ໄມ້ຫຼ້າ​ວັດ​ແທກ

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ຊີ້​ນຳ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ​ພັກ​ກຳ​ນົດ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແມ່ນ​ “ໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມ, ເປັນປະ​ຈຳ”.
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