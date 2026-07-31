ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 1, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 03 ສິງຫາ
ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 1, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XVI ຈະຈັດວາລະປະຊຸມກຽມ ແລະ ໄຂກອງປະຊຸມຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ, ຄາດວ່າຈະອັດລົງໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບພົບປະເຊິ່ງໜ້າຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍຈັດເປັນ 2 ວາລະ (ວາລະທີ 1 ແຕ່ວັນທີ 3 ສິງຫາ ຫາຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ສິງຫາ; ວາລະທີ 2 ແຕ່ວັນທີ 19 ຫາວັນທີ 24 ສິງຫາ).
ໃນກອງປະຊຸມ, ສະພາແຫ່ງຊາດກໍພິຈາລະນາ, ຕັດສິນຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນ, ຄື: ແຜນນະໂຍບາຍການລົງທຶນເຂົ້າໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງເລກ 5 - ເຂດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ; ດັດປັບແຜນນະໂຍບາຍການລົງທຶນເຂົ້າໂຄງການລົງທຶນສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວກາຍ - ຮ່າໂນ້ຍ - ຫາຍຟ່ອງ; ສ້າງຕັ້ງນະຄອນ ກວາງນິງ; ສ້າງຕັ້ງນະຄອນ ບັກນິງ; ບາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໂຄງການໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ…