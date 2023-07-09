ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ
ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເອກະສານສະບັບສຸດທ້າຍຂອງບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ສຳຄັນ ກໍ່ຄືວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມຄັ້ງທີ 19 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ Kampala, Uganda, ໃນເດືອນມັງກອນປີ 2024. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າ 80 ທ່ານຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ, ບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາກພື້ນ, ສາກົນ ແມ່ນຜູ້ສັງເກດການຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ: ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ-ຊົນຊາດໃນລະດັບສູງສຸດ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານໄດ້ອັບເດັດສະພາບການຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ຮຽກຮອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້.