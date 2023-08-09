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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຢູ່ ອາ​ຣັບ​ບິ ຊາ​ອຸ​ດິ ຊ່ວຍ​ປັ​ບ​ປຸງ​ພື້ນ​ຖານ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຢູ່ ຢູ​ແກຼນ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການເຈລະຈາສາກົນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ໄດ້ຊ່ວຍ “ປັບປຸງຄວາມເຫັນດີເປັນພ້ອມສາກົນ”.
ບັນດາການນຳເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: REUTERS)

ວັນທີ 7 ສິງຫາ, ໂຄສົກລັດຖະບານ ເຢຍລະມັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມສັນຕິພາບ ຢູແກຼນຢູ່ ນະຄອນ Jeddah ຂອງອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ເຊິ່ງດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 - 6 ສິງຫາ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ຍ້ອນວ່າເຫດການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຈດຕະນາດີ ຂອງປະຊາຄົມສາກົນໃນການພ້ອມກັນຮ່ວມມື ມຸ່ງໄປສູ່ການຢຸດຕິການປະທະນກັນຢູ່ປະເທດ ຢູແກຼນ. ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ Berlin, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເຢຍລະມັນ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມວິວັດທະນາການນີ້.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ ໃນຖະແຫຼງການດ້ວຍເອກະສານທີ່ສົ່ງໄປຍັງສຳນັກຂ່າວສານ Reuters, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການເຈລະຈາສາກົນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ໄດ້ຊ່ວຍ “ປັບປຸງຄວາມເຫັນດີເປັນພ້ອມສາກົນ”. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ປັກກິ່ງ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການເຈລະຈາ ໂອຍອີງຕາມບັນດາຂໍ້ສະເໜີສັນຕິພາບ ແລະ “ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ອິດ​ສະ​ລາມ ອີ​ຣານ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ອິດ​ສະ​ລາມ ອີ​ຣານ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນ Mehrabad, ນະຄອນຫຼວງ ເຕເຮຣານ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ອີຣານ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອີຣານ Mohammad Baqer Qalibaf.
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