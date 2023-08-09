ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຢູ່ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ຊ່ວຍປັບປຸງພື້ນຖານສັນຕິພາບຢູ່ ຢູແກຼນ
ວັນທີ 7 ສິງຫາ, ໂຄສົກລັດຖະບານ ເຢຍລະມັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມສັນຕິພາບ ຢູແກຼນຢູ່ ນະຄອນ Jeddah ຂອງອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ເຊິ່ງດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 - 6 ສິງຫາ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ຍ້ອນວ່າເຫດການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຈດຕະນາດີ ຂອງປະຊາຄົມສາກົນໃນການພ້ອມກັນຮ່ວມມື ມຸ່ງໄປສູ່ການຢຸດຕິການປະທະນກັນຢູ່ປະເທດ ຢູແກຼນ. ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ Berlin, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເຢຍລະມັນ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມວິວັດທະນາການນີ້.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ ໃນຖະແຫຼງການດ້ວຍເອກະສານທີ່ສົ່ງໄປຍັງສຳນັກຂ່າວສານ Reuters, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການເຈລະຈາສາກົນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ໄດ້ຊ່ວຍ “ປັບປຸງຄວາມເຫັນດີເປັນພ້ອມສາກົນ”. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ປັກກິ່ງ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການເຈລະຈາ ໂອຍອີງຕາມບັນດາຂໍ້ສະເໜີສັນຕິພາບ ແລະ “ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ”.