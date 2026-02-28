ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຕາມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນກຸມພາ 2026
ຕອນເຊົ້າວນັທີ 27 ກຸມພາ, ຢູູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ລັດຖະບານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຕາມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນກຸມພາ 2026. ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຟັງການການສະເໜີໂດຍຫຍໍ້; ບົດລາຍງານອະພິປາຍ, ຮັບຟັງຄຳເຫັນ; ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ, ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສຳມະໂນຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຫຼື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາ…
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ລະບອບລະບຽບການຕ້ອງໄປກ່ອນພາທາງ, ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນ, ບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃນຕົວຈິງ, ນຳລະບອບລະບຽບການກາຍເປັນທ່າແຮງແກ້ງແຍ້ງແຫ່ງຊາດ. ມະຕິບັນດາກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງມໍ່ໆມານີ້ຂອງພັກກໍຢັ້ງຢືນວ່າ: ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບແມ່ນໜຶ່ງໃນສາມເສົາຄ້ຳຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວິວັດທະນາການສ້າງກົດໝາຍຕ້ອງຫັນແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກເປັນລະບອບລະບຽບການຢ່າງຄົບຖ້ວນ; ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດ, ຈຸດອຸດຕັນ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກສະພາບການຕົວຈິງ; ພ້ອມທັງ, ຕ້ອງສຳຫຼວດກວດຄືນ, ຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການບໍລິຫານ, ການລົບກວນ, ຄ່າທຳນຽບຂອງປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຫຼາຍໄດ້.