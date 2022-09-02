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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ G 20 ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ແຕ່ບໍ່​ອອກ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ຮ່ວມ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນກອງປະຊຸມຈັດກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມບັນດາການນຳຊື່ງຈະດຳເນີນໃນເດືອນ ພະຈິກຈະມາເຖິງ ກົງກັບຈຸດເວລາດຳເນີນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ Sharm el-Sheikh, ປະເທດ ອີຢີບ.
   ທ່ານ Siti Nurbaya Bakar ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່າໄມ້ ອິນໂດເນເຊຍ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ ກອງະຊຸມ G20 (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ກອງປະຊຸມເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວຫນ້າໂລກ G20 ກ່ຽວກັບບັນຫາດິນຟ້າອາກາດຢູ່ ບາລີ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ເມື່ອວັນທີ 31 ສິງຫາ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອອກຖະແຫລງການຮ່ວມ ເຖິງວ່າ ປະເທດເຈົ້າພາບເຕືອນວ່າ ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດແຖວຫນ້າໂລກ ຄວນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈມີການກະທຳເພື່ອສະກັດກັ້ນສະພາບຫນ່ວຍໂລກອຸ່ນຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມດຳເນີນໃນເວລາ 1 ວັນ ໄດ້ອັດລົງ ດ້ວຍຍເລື່ອງ ທ່ານ Siti Nurbaya Bakar ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່າໄມ້ ອິນໂດເນເຊຍ ແຈ້ງວ່າ ປະທານ G20 Jakarta ຈະຍົກອອກພຽງແຕ່ການສະຫລຸບບັນດາຄາດໝາຍຂອງເວທີປາໄສ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນກອງປະຊຸມຈັດກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມບັນດາການນຳຊື່ງຈະດຳເນີນໃນເດືອນ ພະຈິກຈະມາເຖິງ ກົງກັບຈຸດເວລາດຳເນີນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່  Sharm el-Sheikh, ປະເທດ ອີຢີບ. ເດືອນຜ່ານມາ, ກອງປະຊຸມການເງິນ G 20 ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ກໍ່ບໍ່ບັນລຸໄດ້ຖະແຫລງການຮ່ວມ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນກ່ຽວກັບການປະທະກັນ ຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະ ປະເທດເຈົ້າພາບ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການປະທານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ: ປະ​ຕ​ິ​ບັດ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງຢາກ​ໃຫ້​ຫວຽດ​ນາມມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ແຮງ​ກ້າ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ: ປະ​ຕ​ິ​ບັດ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງຢາກ​ໃຫ້​ຫວຽດ​ນາມມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ແຮງ​ກ້າ

ທີ່ພິທີ, ທ່ານ Saadi Salama ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາແລັດສະຕິນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະທຸຕານຸທູດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເຖິງວ່າຍັງປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ສະພາບການໂລກຂາດສະຖຽນລະພາບກໍ່ຕາມ ແຕ່ ຫວຽດນາມຍັງບັນລຸຫຼາຍຜົນສຳເລັດທີ່ເປັນໜ້າພາກພູມໃຈ.
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