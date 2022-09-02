ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມດິນຟ້າອາກາດ G 20 ສິ້ນສຸດລົງແຕ່ບໍ່ອອກຖະແຫລງການຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວຫນ້າໂລກ G20 ກ່ຽວກັບບັນຫາດິນຟ້າອາກາດຢູ່ ບາລີ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ເມື່ອວັນທີ 31 ສິງຫາ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອອກຖະແຫລງການຮ່ວມ ເຖິງວ່າ ປະເທດເຈົ້າພາບເຕືອນວ່າ ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດແຖວຫນ້າໂລກ ຄວນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈມີການກະທຳເພື່ອສະກັດກັ້ນສະພາບຫນ່ວຍໂລກອຸ່ນຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມດຳເນີນໃນເວລາ 1 ວັນ ໄດ້ອັດລົງ ດ້ວຍຍເລື່ອງ ທ່ານ Siti Nurbaya Bakar ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່າໄມ້ ອິນໂດເນເຊຍ ແຈ້ງວ່າ ປະທານ G20 Jakarta ຈະຍົກອອກພຽງແຕ່ການສະຫລຸບບັນດາຄາດໝາຍຂອງເວທີປາໄສ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນກອງປະຊຸມຈັດກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມບັນດາການນຳຊື່ງຈະດຳເນີນໃນເດືອນ ພະຈິກຈະມາເຖິງ ກົງກັບຈຸດເວລາດຳເນີນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ Sharm el-Sheikh, ປະເທດ ອີຢີບ. ເດືອນຜ່ານມາ, ກອງປະຊຸມການເງິນ G 20 ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ກໍ່ບໍ່ບັນລຸໄດ້ຖະແຫລງການຮ່ວມ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນກ່ຽວກັບການປະທະກັນ ຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະ ປະເທດເຈົ້າພາບ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການປະທານ.