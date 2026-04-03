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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ລຶກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ຈະ​ມີຫຼາຍ​ເນື້ອ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ລຶກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ຈະ​ມີຫຼາຍ​ເນື້ອ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ
  ບັນ​ຍາ​ກາດ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ (ພາບ: VOV)  

ຕາມ​ລາຍ​ການ​ແລ້ວ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ, ຕັດ​ສິນ​ວຽກ​ງານ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ, ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ; ຮັບ​ຮອງ​ເອົາຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ 8 ສະ​ບັບ, ມະ​ຕິ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ກຳ​ນົດ​ກົດ​ໝາຍ 1 ສະ​ບັບ; ພ້ອມ​ທັງ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ, ການ​ເງິນ, ງົບ​ປະ​ມານ, ການ​ຕ​ິດ​ຕາມກວດ​ກາ ແລະ ຫຼາຍ​ເນື້ອ​ໃນ​ສຳ​ຄັນ​ອື່ນ. ເມື່ອ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຈຸດ​ໃໝ່​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນ​ວັນ​ຫຽນ​, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງວ່າ​ການ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

​“ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ໃຫ້້​ສົມ​ບູນ​ແບບ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ​ຊຸດ​ທີ XVI ຈະ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ, ຄົບ​ຖ້ວນ, ໃນ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຕົນ, ລວມ​ທັງ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ສູງ​ສຸດ ແລະ ຕັດ​ສິນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນ. ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກໍ​ຕັດ​ສິນ​ບັນ​ດາ​ໄລ​ຍະ​ກວດ​ກາ​ຂອງ​ປີ. ກ່ຽວ​ກັບ​ແບບ​ວິ​ທີ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຕາມ​ທິດ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ແລະ ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບກວ່າ, ໝູນ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ຢ່າງ​ແຮງ”.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ລຶກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ກໍ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສົກ​ປີ​ການ​ເງິນ, ເງິນ​ຕາ ແລະ ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ, ລະ​ອຽດ​ແມ່ນ​ຫັນ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ, ມາດ​ຕະ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ເປັນ​ລະ​ອຽດ ເພື່​ອ​ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ, ຍືນ​ຍົງ, ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເຕີບ​ໂຕ 2 ຕົວ​ເລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງປະຊຸມ​ທາງ​ໄກຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ໄຕ​ມາດ I/2026, ວາງ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃຫ້​ແກ່​ໄຕ​ມາດ​ທີ II ແລະ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ, ຄວນ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນການ​ເຕີບ​ໂຕ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ; ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ, ທັງ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ; ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ສະ​ເພາະ​ໜ້າ ແລະ ຍາວ​ນານ… ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ບົດ​ລາຍ​ງາ​ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ແລະ ໄຕ​ມາດ​ທີ I ປີ 2026, ສ​ະ​ພາບ​ການ​ຈັດແບ່ງ
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