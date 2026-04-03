ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ຈະມີຫຼາຍເນື້ອໃນວຽກງານທີ່ສຳຄັນ
ຕາມລາຍການແລ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ຕັດສິນວຽກງານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ; ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ 8 ສະບັບ, ມະຕິກ່ຽວກັບການກຳນົດກົດໝາຍ 1 ສະບັບ; ພ້ອມທັງພິຈາລະນາບັນດາບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການເງິນ, ງົບປະມານ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນອື່ນ. ເມື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຈຸດໃໝ່ຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຫຽນ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບຸກຄະລາກອນໃຫ້້ສົມບູນແບບ, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ຈະເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ, ໃນບັນດາພັນທະໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ລວມທັງການສ້າງກົດໝາຍຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດ ແລະ ຕັດສິນບັນດາບັນຫາສຳຄັນ. ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ, ສະພາແຫ່ງຊາດກໍຕັດສິນບັນດາໄລຍະກວດກາຂອງປີ. ກ່ຽວກັບແບບວິທີການຈັດຕັ້ງກໍຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມທິດນັບມື້ນັບທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນມືອາຊີບກວ່າ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງແຮງ”.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ກໍສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລືບັນດານະໂຍບາຍສົກປີການເງິນ, ເງິນຕາ ແລະ ບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ລະອຽດແມ່ນຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍ, ມາດຕະການແກ້ໄຂເປັນລະອຽດ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ປະເທດພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ.