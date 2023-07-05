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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 8 ກຸ່ມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ອາ​ຊຽນ ກ່ຽວ​ກັບທາດ​ເຄ​ມີ ແລະ ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ

ກອງປະຊຸມໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສ້າງອາຊຽນຂຽວສະອາດກ່ວາເກົ່າ.
  ກອງປະຊຸມ AWGCW-8 ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 - 7 ກໍລະກົດ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: Vietnam+)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະເລຂາອາຊຽນ ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ກຸ່ມປະຕິບັດງານອາຊຽນກ່ຽວກັບທາດເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ (ກອງປະຊຸມ AWGCW-8). ເຫດການໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 – 7 ກໍລະກົດ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະມາຊິກຄະນະເລຂາອາຊຽນ, ບັນດາປະເທດ ໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຄູ່ຮ່ວມມື, ສະມາຊິກຂອງບັນດາກຸ່ມປະຕິບັດງານຂຶ້ນກັບ ASOEN ຫວຽດນາມ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ ມາຈາກບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຕີລາຄາຄືນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຂອງບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກອາຊຽນກ່ຽວກັບທາດເຄມີ, ສິ່ງເສດເຫຼືອໃນປີຜ່ານມາ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ກຳນົດທິດເພື່ອແນໃສ່ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຫຼັກການບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສ້າງອາຊຽນຂຽວສະອາດກ່ວາເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວຽກ​ງານ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ ແລະ ການ​ພົວ​ພັນ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຢ່າງ​ຄົ​ບ​ຊຸດ, ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວຽກ​ງານ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ ແລະ ການ​ພົວ​ພັນ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຢ່າງ​ຄົ​ບ​ຊຸດ, ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນຄາດວ່າສືບຕໍ່ມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ກອງທັບຕ້ອງສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບສັງລວມ, ຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ສູ້
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