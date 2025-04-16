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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 1 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ການ​ຄ້າ ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສອງຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງ ຄະນະເຈລະຈາລັດຖະບານກ່ຽວກັບບັນຫາການຄ້າກັບ ອາເມລິກາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາ ລັດຖະບານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງ ຄະນະເຈລະຈາລັດຖະບານກ່ຽວກັບບັນຫາການຄ້າກັບ ອາເມລິກາ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກຄະນະເຈລະຈາໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາ, ວິທີການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່; ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ສະມາຊິກຄະນະເຈລະຈາ ແລະ ກຸ່ມຊ່ວຍວຽກ; ຂໍ້ກຳນົດໃນການປົກປ້ອງຄວາມລັບດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ແຜນການຜັນຂະຫຍາຍໃນຊຸມວັນຈະມາເຖິງ. ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສອງຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ບົນຈິດໃຈຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຢ່າງສຸດຂີດຂອງປະເທດຊາດ, ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນກົມກຽວ, ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ວັນທີ 15 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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