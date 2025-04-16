ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະເຈລະຈາລັດຖະບານກ່ຽວກັບບັນຫາການຄ້າ ກັບ ອາເມລິກາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາ ລັດຖະບານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງ ຄະນະເຈລະຈາລັດຖະບານກ່ຽວກັບບັນຫາການຄ້າກັບ ອາເມລິກາ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກຄະນະເຈລະຈາໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາ, ວິທີການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່; ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ສະມາຊິກຄະນະເຈລະຈາ ແລະ ກຸ່ມຊ່ວຍວຽກ; ຂໍ້ກຳນົດໃນການປົກປ້ອງຄວາມລັບດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ແຜນການຜັນຂະຫຍາຍໃນຊຸມວັນຈະມາເຖິງ. ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສອງຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ບົນຈິດໃຈຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຢ່າງສຸດຂີດຂອງປະເທດຊາດ, ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນກົມກຽວ, ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ.