ຂ່າວສານ

ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການທະ​ຫານ​ເຮືອ​ເຂດ 3 ໄດ້​ສົມ​ທົບ​ກັນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ໃຫ້​ແກ່​ຊາວ​ປະ​ມົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ທະ​ເລ​ແບບ​ຜິ​ດ​ກົດ​ໝາຍ

ທ່ານພັນເອກ ເລວັນຕູ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເມືອງ ກອງບັນຊາການທະຫານເຮືອເຂດ 3 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ນອນໃນບັ້ນຜັນຂະຫຍາຍຈຸດສຸມຢ່າງຄົບຊຸດໃນ 6 ແຂວງ, ນະຄອນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ສົມທົບກັບວຽກງານລາດຕະເວນ, ກວດກາຢູ່ທະເລຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
ວາລະປະຊຸມສານ ແບບສົມມຸດຖານ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 13 ພະຈິກ, ກອງບັນຊາການທະຫານເຮືອເຂດ 3 ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດວາລະປະຊຸມແບບສົມມຸດຖານ ແລະ ການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ານກົດໝາຍ ຢູ່ຕາແສງ ຫວູເຕົາ ແລະ ຕາແສງ ລອງຫ໋າຍ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ) ເຊິ່ງແມ່ນສອງທ້ອງຖິ່ນຈຸດສຸມກ່ຽວກັບກຳປັນຫາປາ. ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ຊ່ວຍເຈົ້າຂອງພາຫະນະ ແລະ ຊາວປະມົງມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຜົນຕາມມາດ້ານນິຕິກຳຂອງການກະທຳລະເມີດການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU). ທ່ານພັນເອກ ເລວັນຕູ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເມືອງ ກອງບັນຊາການທະຫານເຮືອເຂດ 3 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ນອນໃນບັ້ນຜັນຂະຫຍາຍຈຸດສຸມຢ່າງຄົບຊຸດໃນ 6 ແຂວງ, ນະຄອນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ສົມທົບກັບວຽກງານລາດຕະເວນ, ກວດກາຢູ່ທະເລຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ຜ່ານບັນດາໂຄງການກອງບັນຊາການທະຫານເຮືອເຂດ 3 ໄດ້ປະສົມປະສານບັນດາຄະດີ ເຊິ່ງປະຊາຊົນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຖ້າລະເມີດກົດໝາຍ. ຈາກນັ້ນ ຍົກສູງມະຕິປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຍົກເລີກບັດເຫຼືອງຂອງ EC ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ພັດທະນາອາຊີບຫາປາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

