ຂ່າວສານ
ກອງບັນຊາການທະຫານເຮືອເຂດ 3 ໄດ້ສົມທົບກັນໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ
ວັນທີ 13 ພະຈິກ, ກອງບັນຊາການທະຫານເຮືອເຂດ 3 ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດວາລະປະຊຸມແບບສົມມຸດຖານ ແລະ ການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ານກົດໝາຍ ຢູ່ຕາແສງ ຫວູເຕົາ ແລະ ຕາແສງ ລອງຫ໋າຍ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ) ເຊິ່ງແມ່ນສອງທ້ອງຖິ່ນຈຸດສຸມກ່ຽວກັບກຳປັນຫາປາ. ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ຊ່ວຍເຈົ້າຂອງພາຫະນະ ແລະ ຊາວປະມົງມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຜົນຕາມມາດ້ານນິຕິກຳຂອງການກະທຳລະເມີດການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU). ທ່ານພັນເອກ ເລວັນຕູ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເມືອງ ກອງບັນຊາການທະຫານເຮືອເຂດ 3 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ນອນໃນບັ້ນຜັນຂະຫຍາຍຈຸດສຸມຢ່າງຄົບຊຸດໃນ 6 ແຂວງ, ນະຄອນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ສົມທົບກັບວຽກງານລາດຕະເວນ, ກວດກາຢູ່ທະເລຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ຜ່ານບັນດາໂຄງການກອງບັນຊາການທະຫານເຮືອເຂດ 3 ໄດ້ປະສົມປະສານບັນດາຄະດີ ເຊິ່ງປະຊາຊົນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຖ້າລະເມີດກົດໝາຍ. ຈາກນັ້ນ ຍົກສູງມະຕິປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຍົກເລີກບັດເຫຼືອງຂອງ EC ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ພັດທະນາອາຊີບຫາປາແບບຍືນຍົງ.