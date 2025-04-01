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ຂ່າວສານ

ກອງ​ທັບ​ຫວຽດ​ນາມ ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ກັບ​ກອງ​ທັບ​ລາວ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ຫົວໜ້າກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກັບ ລາວກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຮັສາສັນຕິພາບ ສປຊ.
ກອງທັບຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການກໍ່ສ້າງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ກັບກອງທັບລາວ (ພາບ: qdnd.vn)

ວັນທີ 31 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໂດຍທ່ານ ພົນຕີ ວັນທອງ ບຸນຕະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ ຟ້ານແມັ້ງທັງ, ຫົວໜ້າກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ຫົວໜ້າກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກັບ ລາວກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຮັສາສັນຕິພາບ ສປຊ. ໜູນຊ່ວຍລາວ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ການຊີ້ນຳຂອງ ການນຳພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ແລະ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.

ສ່ວນທ່ານ ວັນທອງ ບຸນຕະວົງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມແມ່ນປະເທດທຳອິດທີ່ລາວມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກ ຮ່ວມມື ແລະ ດຳເນີນການແລກປ່ຽນປະສົບການ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດນີ້, ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວໄດ້ມີບັນດາກົມກອງພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບໃນຂົງເຂດນີ້ຄື: ເສນາຮັກ, ຄົ້ນຫາທຳລາຍລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ທະຫານຊ່າງແສງ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮູບພາບລົດຖັງຖືໝາຍເລກ 846 ຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍ ບຸກເຂົ້າສູ່ທຳນຽບ ຖົງເຍີດ ຂອງສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ ຖືກ ພູກວີ ນຳເຂົ້າໃນຜະລິດຕະພັນແທ່ງເງິນ 50 ປີແຫ່ງການໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ

ຮູບພາບລົດຖັງຖືໝາຍເລກ 846 ຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍ ບຸກເຂົ້າສູ່ທຳນຽບ ຖົງເຍີດ ຂອງສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ ຖືກ ພູກວີ ນຳເຂົ້າໃນຜະລິດຕະພັນແທ່ງເງິນ “50 ປີແຫ່ງການໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ”

ຮູບພາບລົດຖັງຖືໝາຍເລກ 846 ຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍ ບຸກເຂົ້າສູ່ທຳນຽບ ຖົງເຍີດ ໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນທີ 30 ເມສາ 1975 ໂດຍນັກຂ່າວ ເຈິ່ນມາຍເຫືອງ, ເຊິ່ງລິຂະສິດຮູບພາບເປັນຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືກນຳມາສ້າງໃໝ່ໃນຜະລິດຕະພັນແທ່ງເງິນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຄຳເງິນເພັດພອຍ ພູກວີ.
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