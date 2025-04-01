ຂ່າວສານ
ກອງທັບຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການກໍ່ສ້າງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ກັບກອງທັບລາວ
ວັນທີ 31 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໂດຍທ່ານ ພົນຕີ ວັນທອງ ບຸນຕະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ ຟ້ານແມັ້ງທັງ, ຫົວໜ້າກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ຫົວໜ້າກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກັບ ລາວກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຮັສາສັນຕິພາບ ສປຊ. ໜູນຊ່ວຍລາວ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ການຊີ້ນຳຂອງ ການນຳພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ແລະ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ ວັນທອງ ບຸນຕະວົງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມແມ່ນປະເທດທຳອິດທີ່ລາວມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກ ຮ່ວມມື ແລະ ດຳເນີນການແລກປ່ຽນປະສົບການ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດນີ້, ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວໄດ້ມີບັນດາກົມກອງພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບໃນຂົງເຂດນີ້ຄື: ເສນາຮັກ, ຄົ້ນຫາທຳລາຍລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ທະຫານຊ່າງແສງ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ.