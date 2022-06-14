Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງ​ທະ​ຫານ​ຊ່າ​ງ​ແສງ​ເລກ 1 ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຄະ​ນະປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຊົ່ວ​ຄາວ ສ​ປ​ຊ ປະ​ຈຳ Abyei (ຊູ​ດັງ​ໃຕ້)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ (ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີນຳສົ່ງສະມາຊິກກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 1 ທີ່ຍັງເຫຼືອ ຈຳນວນ 156 ຄົນ ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ, ສປຊ ຂອງຄະນະປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຊົ່ວຄາວ ສປຊ ປະຈຳ Abyei, ຊູດັງໃຕ້ (UNISFA).

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ (ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີນຳສົ່ງສະມາຊິກກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 1 ທີ່ຍັງເຫຼືອ ຈຳນວນ 156 ຄົນ ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ, ສປຊ ຂອງຄະນະປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຊົ່ວຄາວ ສປຊ ປະຈຳ Abyei, ຊູດັງໃຕ້ (UNISFA).

    

ສະມາຊິກກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ ຈຳນວນ 156 ຄົນ ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ

ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 1 ໄດ້ສະເໜີຕົວໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2021. ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ ຫວຽດນາມ ມີກອງທະຫານຊ່າງແສງເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ, ສປຊ ແລະ ນີ້ກໍແມ່ນກົມກອງມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຮັກສາສັນຕິພາບ ດ້ວຍຈຳນວນ 184 ຄົນ. ບັນດາສະມາຊິກໃນກົມກອງ ແມ່ນມາຈາກຫຼາຍອົງການ, ສຳນັກງານ, ກົມກອງຂອງກອງທັບ, ໃນນັ້ນຫຼັກແຫຼ່ງແມ່ນກຳລັງເຫຼົ່າທັບທະຫານຊ່າງແສງ, ເຫຼົ່າທັບທະຫານພິເສດ, ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ, ເຫຼົ່າທັບຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ບັນດາກຳລັງເສນາຮັກໃນທົ່ວກອງທັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປຊະຊາດໄດ້ໄຂຂຶ້ນ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ 47 ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ກວ່າ 100 ປະເທດສັງເກດການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top