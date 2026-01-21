ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV: ເປີດກຳລັງໜູນພັດທະນາໃໝ່ພາຍຫຼັງ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV) ໄດ້ກຳນົດແຈ້ງບັນດາໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ, ນຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງທົ່ວໂລກ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານປະລິນຍາເອກ ນາງ Sandra Scagliotti, ກົງສູນກິດຕິມະສັກ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Turin ພາກເໜືອ ອີຕາລີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ຫວຽດນາມ ວິທະຍາ ໃນການຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວປະຈຳ ອີຕາລີ.
ຕາມທ່ານນາງ Sandra Scagliotti, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໃນປີ 2025, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ວົງການນັກລົງທຶນຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືດັ່ງ “ຈຸດພົ້ນເດັ່ນ” ໃນສະພາບການເຕີບໂຕທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍການນຳພາຢ່າງຢຶດໝັ້ນ, ເດັດດ່ຽວ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງພັກ, ປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມບັນດາປະເທດນຳໜ້າກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ. ທ່ານນາງກໍ່ຊີ້ແຈ້ງບັນດາແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ອີງໃສ່ພື້ນຖານການທູດປະຊາຊົນຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນສ້າງເຄືອຂ່າຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງ, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງ.
ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບນັກຂ່າວຢູ່ La Habana ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ນັກຂ່າວສະໜາມຮົບ ກຸຍບາ Luis Manuel Arce Isaac ຖືວ່າ, ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາເພື່ອກຳນົດບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ກຳນົດທິດການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່, ພິເສດໃນສະພາບການສາກົນມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ.
ຕາມການຕີລາຄາຂອງທ່ານ Luis Manuel Arce Isaac ແລ້ວ, ບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຂອງສະໄໝກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ກໍຄື 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແມ່ນສິ່ງພິສູດເສັ້ນທາງພັດທະນາທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ບັນດາຕົວເລກທາງການຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະດັບເຕີບໂຕເສດຖະກິດຄິດສະເລ່ຍໄລຍະ 2021 – 2025 ບັນລຸ 6,3%/ປີ, ນຳ ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ນັກຂ່າວທ່ານນີ້ກໍ່ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໂຄງການກະທຳປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ຈະສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດພັດທະນາ ແລະ ວັດທະຖະນາຖາວອນໃໝ່.