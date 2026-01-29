ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມແບບວົງແຄບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາຮ້ອນເຮັ່ງຂອງພາກພື້ນ
ວັນທີ 28 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມແບບວົງແຄບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການນຳທາງອະນາຄົດຂອງອາຊຽນຮ່ວມກັນ” (Navigating Our Future, Together) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ Cebu, ຟີລິບປິນ.
ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ມັງກອນ, ທ່ານ Dominic Xavier M. Imperial, ໂຄສົກບັນດາບັນຫາ ອາຊຽນ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຟີລິບປິນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມຈະປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາຮ້ອນເຮັ່ງຂອງພາກພື້ນ, ຄື: ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໃຫ້ສຳເລັດ, ສະພາບການ ມຽນມາ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໄທ - ກຳປູເຈຍ…
ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເລື່ອງ ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ COC ໃຫ້ສຳເລັດໃນປີນີ້, ທ່ານ Dominic Xavier M. Imperial ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນບັນດາຝ່າຍສືບຕໍ່ດຳເນີນການເຈລະຈາ ແລະ ມີບາດກ້າວຄືບໜ້າຈຳນວນໜຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງສຸດທ້າຍ. ຟີລິບປີນ, ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານເຈົ້າພາບ ພວມສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ວິວັດທະນາການປຶກສາຫາລື, ດ້ວຍວິທີສົ່ງເສີມການພົບປະຫຼາຍຄັ້ງຕື່ມອີກ ເພື່ອມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດສຳເລັດການເຈລະຈາໃນຈຸດເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດກ່ອນນັ້ນ”.
ຕາມຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານ Ma. Theresa P. Lazaro, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟີລິບປິນ, ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແບບວົງແຄບບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ (AMMR) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ວັນທີ 28 – 29 ມັງກອນ ຢູ່ Cebu.