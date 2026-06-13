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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລັດເຊຍ - ອາຊຽນ ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ ແລະ ພາກພື້ນ

ແຕ່ວັນທີ 17 – 19 ມິຖຸນາ, ທ່ານ ເລມິນຮຶງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລັດເຊຍ - ອາຊຽນ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Kazan, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.
  (ພາບ​ປະ​ກອບ: VGP)  

ເມື່ອ​ຕອບ​ສຳ​ພາດ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ (VOV), ທ່ານ​ຮອງ​ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ​ນາງ Ekaterina Koldunova, ຫົວໜ້າສູນ ອາ​ຊຽນ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ກົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ມົດ​ສະ​ກູ (MGIMO), ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ລັດ​ເຊຍ, ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ໄດ້ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ ​ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ - ອາ​ຊຽນ, ເປີດ​ໂອ​ກາດ​ຊຸກ​ຍູ້​ໂຄງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ 2 ຝ່າຍ ລັດ​ເຊຍ - ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ.

ທ່ານ​ນາງກໍ່​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຢ​ູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ​ຢ່າງມ​ີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ. ໃນ​ສະ​ພາບ​ການນັ້ນ, ເລື່ອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຫດ​ການ​ຄັ້ງ​ນີ້ ກໍ່ຈະເປັນການ​ສ້າງ​ໂອ​ກາດເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ ລັດ​ເຊຍ ແລກ​ປ່ຽນ​ໂດຍ​ກົງ​ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ຕື່ມອີກ. ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ເປັນ​ມູ​ນ​ເຊື້ອ​ກັບ ລັດ​ເຊຍ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້​ນ​ ກໍ່ແມ່ນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າຂອງ ອາ​ຊຽນ. ສະ​ນັ້ນ, ບົດ​ບາດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່, ຊຸກ​ຍູ້ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ແລະ ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມມ​ື​ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ເຊຍ ກັບ ອາ​ຊຽນ ອາ​ດ​​ກາຍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນພິ​ເສດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ປະ​ຈຸ​ບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຜົນຂອງບັນດານັດແຂ່ງຂັນຢູ່ World Cup 2026

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ໃນເວລາ 6 ໂມງ 30 ນາທີ, ພິທີໄຂ World Cup 2026 ຢູ່ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມກິລາ SoFi, Los Angeles, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຮ້ອງນັກສະແດງສາກົນຫຼາຍຄົນ.
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