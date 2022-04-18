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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາເມລິກາ - ອາຊຽນຈະຖືກໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ

ວັນທີ 16 ເມສາ ເລຂາດ້ານການຂ່າວຂອງທຳນຽມຂາວ ແຢນປາກີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໂຈໄບເດັນ ຈະຕ້ອນຮັບບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນທີ 12 ແລະ 13 ພຶດສະພາ.

ວັນທີ 16 ເມສາ ເລຂາດ້ານການຂ່າວຂອງທຳນຽມຂາວ ແຢນປາກີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໂຈໄບເດັນ ຈະຕ້ອນຮັບບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນທີ 12 ແລະ 13 ພຶດສະພາ.

   

ພາບປະກອບ

   ໃນກອງປະຊຸມດຳເນີນເປັນເວລາສອງວັນ, ບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ຈະມີບັນດາການເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບປະທານາທິບໍດີ  ໂຈໄລເດັນ ແລະ ຮອງປາທານາທິບໍດີ ກາມາຣາ ຮາຣິດ. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດປີນີ້ ຖືກຈັດຂຶ້ນກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາເມລິກາ -  ອາຊຽນ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດ ເພື່ອອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ທ່ານໂຈໄບເດັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຍາວນານ ຢັ້ງຢືນບົດບາດເປັນແກນກາງຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃນການຍົກອອກບັນດາວິທີການແກ້ໄຂ ແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດຂອງພາກພື້ນ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັ​ດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ແງ່​ຫວັງ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັ​ດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ແງ່​ຫວັງ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕໄລຍະກາງຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີຄວາມປະເອີບໃຈ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ນັບແຕ່ເມື່ເກີດການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ, ພ້ອມທັງຍົກອອກການຄາດຄະເນລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 6,1% ໃນປີ ນີ້ ແລະ 6,3% ໃນປີ 2023.
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