ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາເມລິກາ - ອາຊຽນຈະຖືກໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ
ວັນທີ 16 ເມສາ ເລຂາດ້ານການຂ່າວຂອງທຳນຽມຂາວ ແຢນປາກີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໂຈໄບເດັນ ຈະຕ້ອນຮັບບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນທີ 12 ແລະ 13 ພຶດສະພາ.
ພາບປະກອບ
ໃນກອງປະຊຸມດຳເນີນເປັນເວລາສອງວັນ, ບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ຈະມີບັນດາການເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບປະທານາທິບໍດີ ໂຈໄລເດັນ ແລະ ຮອງປາທານາທິບໍດີ ກາມາຣາ ຮາຣິດ. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດປີນີ້ ຖືກຈັດຂຶ້ນກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດ ເພື່ອອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ທ່ານໂຈໄບເດັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຍາວນານ ຢັ້ງຢືນບົດບາດເປັນແກນກາງຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃນການຍົກອອກບັນດາວິທີການແກ້ໄຂ ແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດຂອງພາກພື້ນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)