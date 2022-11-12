Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັກທຸລະກິດຍິງ ອາຊຽນ 2022

ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັກທຸລະກິດຍິງ ປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ພ້ອມກັນກະທຳ - ພ້ອມກັນເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງໃນສະພາບຕົວຈິງໃໝ່”
  ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ:Văn Điệp/TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັກທຸລະກິດຍິງ ປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ພ້ອມກັນກະທຳ - ພ້ອມກັນເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງໃນສະພາບຕົວຈິງໃໝ່”. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກປາຖະກະຖາ, ນັກທຸລະກິດຍິງພ້ອມກັນແລກປ່ຽນເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ, ພິເສດແມ່ນວິສາຫະກິດໂດຍແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວນ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

“ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດ, ນັກວາງແຜນນະໂຍບາຍ, ນັກທຸລະກິດຍິງ ຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 3 ຫົວຂໍ້ແທດຈິງ. ຜ່ານນັ້ນ, ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບບັນດາວິສາຫະກິດໂດຍແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສຳລັບລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການໜູນຊ່ວຍ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ເຄືອຂ່າຍນັກທຸລະກິດຍິງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາກພື້ນອີກດ້ວຍ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດຍິງ, ວິສາຫະກິດໂດຍແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າໄດ້ສຳຜັດກັບບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ການຮ່ວມມືເພື່ອພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຟື້ນຟູການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ເພື່ອປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື

ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40, 41 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ແຕ່ວັນທີ 10 – 13 ພະຈິກ. ບັນດາກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເປັນຂີດໝາຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາການແລກປ່ຽນ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາແບບເຊິ່ງໜ້າລະຫວ່າງບັນດາການນຳຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງກ່ວາສອງປີຖືກຕັດຕອນຍ້ອນໂລກລະບາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top