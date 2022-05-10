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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສື່ມວນຊົນສາກົນ SEA Games 31 ຄັ້ງທີ 2

ເຖິງວ່າຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທົດສອບ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ວຽກງານກະກຽມ, ການຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ກໍຄືຮັບປະກັນຄວາມຮຽກຮ້ອງທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງງານມະຫາກຳກິລາທີ່ມີລະດັບສາກົນນີ້.
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມແອັງຕວນ (ພາບ: tdtt.gov.vn)  

 ຕອນບ່າຍວັນທີ 09 ພຶດສະພາ, ກອງປະຊຸມສື່ມວນຊົນສາກົນ SEA Games 31 ຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຂ່າວຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມແອັງຕວນ, ຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຖິງວ່າຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທົດສອບ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ວຽກງານກະກຽມ, ການຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ກໍຄືຮັບປະກັນຄວາມຮຽກຮ້ອງທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງງານມະຫາກຳກິລາທີ່ມີລະດັບສາກົນນີ້.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ຮ່າເລິມຕູກີ່ງ, ຫົວໜ້າຝ່າຍການສື່ສານ Google ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ຮັບຜິດຊອບຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນງານ SEA Games ທຳອິດທີ່ Google ສ້າງໂປແຫຼມ google trends (ທ່າອ່ຽງຄົ້ນຫາເນື້ອໃນກ່ຽວກັບ SEA Games 31). ກ່ອນນີ້, ມີພຽງບັນດາເຫດການກິລາໃຫຍ່ຄື Olympic ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງໃນໂປຼແກຼມຄົ້ນຫາທ່າອ່ຽງທີ່ມີຊື່ສຽງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ

ປີ 2020 ຄຸນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມ 29%, ຫຍັບຂຶ້ນ 9 ຂັ້ນ ຢືນອັນດັບ 33 ໃນ TOP 100 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດທີ່ມີຄຸນຄ່າກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາອັນດັບນີ້ໃນປີ 2021 ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ 19. ປີ 2021 ຄຸນຄ່າເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020, ຈາກ 319 ຕື້ USD ຂຶ້ນເຖິງ 388 ຕື້ USD. ສິ່ງນີ້ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຍຸດທະສາດກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈາກບັນດານັກຄຸ້ມຄອງຕະຫລອດຮອດ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ.
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