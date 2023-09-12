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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ວິທະຍາສາດເພື່ອສັນຕິພາບ”

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະພາບຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງແຫຼ່ງນ້ຳ: ສ້າງການດຳລົງຊີວິດແບບສັນຕິພາບຢູ່ຮ່ວມກັບວິທະຍາສາດຄືນໃໝ່”, ກອງປະຊຸມສຳມະນາຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 11 – 13 ກັນຍາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໜຸ່ມ 60 ຄົນ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ 18 ປະເທດໃນໂລກ.
ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຫາຍ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ:Lê Phước Ngọc/TTXVN)

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ວິທະຍາສາດເພື່ອສັນຕິພາບ” ຂອງສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ, ໂດຍສູນສາກົນວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາລະຫວ່າງຂະແໜງ (ICISE) ສົມທົບກັບສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU) ຈັດຂຶ້ນ, ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ກຸຍເຍີນ, ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະພາບຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງແຫຼ່ງນ້ຳ: ສ້າງການດຳລົງຊີວິດແບບສັນຕິພາບຢູ່ຮ່ວມກັບວິທະຍາສາດຄືນໃໝ່”, ກອງປະຊຸມສຳມະນາຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 11 – 13 ກັນຍາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໜຸ່ມ 60 ຄົນ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ 18 ປະເທດໃນໂລກ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຫາຍ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີຫຼາຍມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫຼ່ງນ້ຳ, ເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງສ້າງລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ໃນນັ້ນມີເອກະສານຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງນ້ຳກ່ວາ 100 ສະບັບ. ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າສະເໜີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມທົ່ວໂລກ ຂອງ ສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 3 ຝ່າຍກັບ ຈີນ

ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 3 ຝ່າຍກັບ ຈີນ

ປະຈຸບັນ, ສ ເກົາຫຼີ ພວມດຳລົງຕຳແໜ່ງ ປະທານກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສ ເກົາຫຼີ - ຍີ່ປຸ່ນ - ຈີນ ແລະ ເຊີອຸນ ພວມຊຸກຍູ້ການຈັດກອງປະຊຸມໃນທ້າຍປີນີ້.
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