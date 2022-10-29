ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດລະດັບຊາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ, ການພິມຈຳໜ່າຍໃນວຽກງານປົກປ້ອງພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ”
“ສື່ມວນຊົນ, ການພິມຈຳໜ່າຍຕ້ອງແມ່ນກຳລັງປະຈັນບານ, ຕັ້ງໜ້າຕໍ່ສູ້, ເປີດເຜີຍເລ່ລ່ຽມ, ກົນອຸບາຍ, ສິ່ງຜິດພາດ, ການເປັນປໍລະປັກຂອງສັດຕູ - ເພື່ອປົກປ້ອງພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ”. ນີ້ແມ່ນຄຳເຫັນຂອງບັນດາຜູ້ແທນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດລະດັບຊາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ, ການພິມຈຳໜ່າຍໃນວຽກງານປົກປ້ອງພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ”, ເຊິ່ງດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ມີຫຼາຍຄຳເຫັນຂອງຜູ້ແທນໄດ້ເຮັດແຈ້ງກ່ຽວກັບພື້ນຖານທິດສະດີ, ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ, ການພິມຈຳໜ່າຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາເຄື່ອງມືອື່ນຂອງລະບົບການເມືອງໃນການປົກປ້ອງພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ, ຕໍ່ສູ້, ປະຕິເສດບັນດາທັດສະນະທີ່ຜິດພາດ, ເປັນປໍລະປັກ. ຈາກນັ້ນ, ເຫັນໄດ້ກົນອຸບາຍ, ເລ່ລ່ຽມຂອງບັນດາກຳລັງທີ່ເປັນປໍລະປັກ ຕ້ານທຳລາຍພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ ໃນຊີວິດສັງຄົມ ແລະ ທາງອິນເຕີເນັດ; ໄຈ້ແຍກບົດບາດສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວເປັນທາງການຂອງສື່ມວນຊົນ, ການພິມຈຳໜ່າຍ ເພື່ອຕ້ານການສວຍໃຊ້ບັນຫາສະດຸ້ງໄວຄື: ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ໂລກລະບາດ… ເພື່ອຕ້ານທຳລາຍພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ.