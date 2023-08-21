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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ການສື່ສານ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ

ວັນທີ 15 ສິງຫານີ້, ຢູ່ນະຄອນ ດ່າລາດ (ເລີມດົ່ງ), ກົມຄຸນນະພາບ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ) ແລະ ໂຄງການ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ເພື່ອການພັດທະນາ (SAFEGRO) ສົມທົບກັບກົມສັງຄົມ (ຄະນະໂຄສະນາສູນກາງ) ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ການສື່ສານ ແລະ ວັດທະນະທຳຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ.

 

   ກອງ​ປະຊຸມສຳມະນາ​ລະດັບ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກສາ, ສື່ສານ ​ແລະ ວັດ​ທະນະ​ທຳ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງອາຫານ ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ນະຄອນ ດ່າ​ລາດ, ​ແຂວງ ເລີມດົ່ງ. ພາບ: ມິນເຮົ້າ  

ຕາມ​ກົມ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ​ແລ້ວ, ກອງ​ປະຊຸມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ, ປ່ຽນ​ແປງ​ພຶດຕິ​ກຳ, ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ, ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ, ການ​ກິນ​ດື່ມ​ທີ່​ລ້າ​ສະ​ໄໝ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ສຸຂະພາບ ​ແລະ ຊີວິດ​ຂອງ​ມະນຸດ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ປັບປຸງ​ຈັນ​ຍາ​ບັນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ, ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ ບັນດາ​ອົງການ ​ແລະ ບຸກຄົນ​ທີ່​ຜະລິດ, ເຮັດທຸລະກິດ ກັບສຸຂະພາບ ​ແລະ ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກສະບຽງ​ອາຫານ. ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ, ທ່ານ ບຸ່ຍ​ງອກ​ກຸຍ, ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກປະຊາ​ຄົມ​ສັງຄົມ (​ຄະນະ​ໂຄສະນາ​ສູນ​ກາງ) ​ໄດ້​ແບ່ງປັນ​ວ່າ, ການ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ ​ແມ່ນ​ບັນຫາ​ສຳຄັນ ​ແລະ ​ເປັນ​ບັນຫາ​ຮີບ​ດ່ວນ ​ແລະ ຍາວ​ນານ ຍ້ອນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ເຖິງ​ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.

  ທ່ານ​ ຫງວຽນ​ຍືຕຽບ ​ພ້ອມ​ກັບ​ຄະນະ ​ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ຈາກ​ໂຄງການ Safegro - ກາ​ນາ​ດາ ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ບໍລິສັດ​ການ​ຄ້າ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ກະ​ເສດ ຟອງ​ຖຸຍ - ​ເມືອງ ດຶກ​ຈ້ອງ - ດ່າລາດ. ພາບ: ທຸຈາງ

“ການລະເມີດກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານໃນການເກັບຮັກສາ ອາຫານ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການປຸງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນຍັງແຜ່ລາມ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດ ສະພາບການຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມ່ນໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງສະບຽງອາຫານ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຕາມລະດູການ. ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ນັ້ນ, ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ນິໄສ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ​ຍັງ​ຂາດ​ເຂີນ, ນິໄສ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ ສະບຽງ​ອາຫານ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບປະກັນ”, ​ທ່ານ ບຸ່ຍ​ງອກ​ກຸຍ ໃຫ້ຮູ້ຄືແນວນັ້ນ ແລະ ເວົ້າຕື່ມອີກວ່າ ແຕ່​ຄວາມຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຜູ້​ຜະລິດ​ ຕໍ່​ການ​ຜະລິດ, ເຮັດທຸລະກິດ, ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານແມ່ນ ຍັງຈໍາກັດ. ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ບາງ​ສະຖານ​ທີ່​ຜະລິດ, ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ການ​ຄ້າ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ເພື່ອຫາກຳ​ໄລ ​ໄດ້​ສ້າງ​ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ທີ່​ບໍ່​ປອດ​ໄພ. ຕ້ອງ​ມີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ສຶກສາ, ສື່ສານ, ວັດທະນະທຳ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານສະບຽງ​ອາຫານ.

  ບໍລິສັດ ການຄ້າ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຟອງຖຸຍ ຈຳກັດ - ເມືອງ ດຶກຈ້ອງ - ດ່າລາດ. ບໍລິສັດພວມໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນຈາກອົງການຄຸມຄອງ ຄຸນນະພາບ ເລີມດົ່ງ ຕາມດຳລັດ 98. ຂະໜາດການຜະລິດແມ່ນ 130 ເຮັກຕາ. ພາບ: ທຸຈາງ
ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກສາ, ສື່ສານ, ວັດທະນະທຳ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພດ້ານ​ສະບຽງອາຫານ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດທ່ານ ຫງວຽນຍືຕຽບ, ຫົວໜ້າ​ກົມ​ຄຸນະພາບ, ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຕະຫຼາດ ​ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ບັນດາ​ບັນຫາ ​ແລະ ປະຈຸ​ບັນ​ຍັງ​ຂາດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ຂະ​ບວນການ ​ແລະ ບັນດາ​ລາຍການ​ສະ​ເພາະ​ກ່ຽວ​ກັບ ການສຶກສາ ແລະ ການສື່ສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງວັດທະນະທໍາຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ. ບັນຫາ​ການ​ສຶກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງອາຫານ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ ​ແລະ ການ​ສື່ສານ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງອາຫານ​ຍັງ​ອ່ອນ​ແອ.
ທ່ານ ຫງວຽນ​ຍືຕຽວ ຍັງ​ຊີ້​ອອກ​ວ່າ, ປະຈຸ​ບັນ​ບັນດາ​ຂໍ້​ກຳນົດ ​ແລະ ຂໍ້​ແນະນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ວັດທະນະທຳ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງອາຫານ​ໃນ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ຍັງ​ຂາດ​ເຂີນ. ໃນນັ້ນ ລວມມີບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງ, ຄົວເຮືອນການຜະລິດ, ສະຫະກອນ, ວິສາຫະກິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ, ຈຸລະພາກ ແລະ ກາງ. ຄຽງ​ຄູ່​ນັ້ນ​ ແມ່ນ​ຂາດ​ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ສື່ສານ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ ຢູ່​ບັນດາ​ອົງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ອົງການ​ການ​ເມືອງ-ສັງຄົມ, ພາກສ່ວນ​ຜະລິດ ​ແລະ ດຳເນີນທຸລະ​ກິດ...

ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ນີ້, ທ່ານ​ ຫງວຽນ​ເຍືຕຽບ ຖື​ວ່າ, ຕ້ອງ​ປັບປຸງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ກົດໝາຍ. ​ໃນ​ນັ້ນ, ​ໄດ້​ໃຫ້​ບຸລິມະສິດ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ລະບຽບ ​ແລະ ​ແນວທາງ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ວັດທະນະທຳ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານສະບຽງ​ອາຫານ​ໃນ​ທຸກ​ຂັ້ນ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ຕ້ອງ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ສຶກສາ, ສື່ສານ, ກໍ່ສ້າງ​ວັດທະນະທຳ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ຮອດ​ປີ 2030 ​ໂດຍ​ໄວ, ​ແລະ ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ບັນດາ​ຂະ​ບວນການ​ພິ​ເສດ​ປະຈຳ​ປີ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ສື່ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງ ອາຫານ.

  ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ຈັດຕັ້ງ ການຢ້ຽມຢາມຮູບແບບການຜະລິດຜັກ ຢູ່ວິສາຫະກິດ ແຫ່ງໜຶ່ງ ຢູ່ແຂວງ ເລີມດົ່ງ. ພາບ: ທຸຈາງ 

ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ, ຜູ້ຕາງໜ້າ​ບັນດາ​ອົງການ, ຂະແໜງການ ​ແລະ ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ​ແລະ ປຶກສາ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກສາ, ສື່ສານ, ວັດທະນະທຳ ​ຄວາມປອດ​ໄພດ້ານສະບຽງອານຫານ ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ - ປ່າ​ໄມ້ - ການ​ປະມົງ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ ກາ​ນາ​ດາ ​ກໍ່​ແບ່ງປັນ​ບັນດາ​ປະສົບ​ການ​ສາກົນ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກສາ, ສື່ສານ ​ແລະ ວັດທະນະ​ທຳ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານສະບຽງ​ອາຫານ ​ເພື່ອ​ປະກອບສ່ວນ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບການ​ສຶກສາ, ຍົກ​ສູງ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ສື່ສານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

  ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ ຢູ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ ຟອງຖຸຍ - ເມືອງ ດຶກ​ຈ້ອງ - ດ່າລາດ.​ພາບ: ທຸຈາງ   

ໂຄງການຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານເພື່ອການພັດທະນາ (SAFEGRO) ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ການາດາ ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. SAFEGRO ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ບັນດາ​ ມາດ​ຕະການ​ແກ້​ໄຂ​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ການເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂອງ​ຊາວ​ ຫວຽດນາມ ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ບັນດາຜະລິດ​ຕະພັນ​ ກະ​ເສດ​ທີ່​ປອດ​ໄພ, ລາຄາ​ຖືກ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ ແກ່ງ​ແຍ້​ງ, ຜ່ານ​ນັ້ນ​ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກ ຫວຽດນາມ. SAFEGRO ຍັງສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານ ສະບຽງ ອາຫານ ທີ່ອີງໃສ່ວິທະຍາສາດ ແລະ ວິທີການ ເຂົ້າເຖິງທີ່ອີງໃສ່ ຄວາມສ່ຽງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ມຸ່ງໄປເຖິງ ການຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງ ອາຫານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງ, ເພິ່ມທະວີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ປອດສານຜິດ, ລາຄາເໝາະສົມຢູ່ ຫວຽດນາມ.

                                    ປະຕິບັດ: ຮວ່າງຮ່າ, ທຸຈາງ ແລະ ມິນເຮົ້າ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄວ​າມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄວ​າມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກາຊັກສະຖານປະຈຳ ຫວຽດນາມ Yerlan Baizhanov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Kassym - Jomart Tokayev ຈະພົບປະກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ.
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