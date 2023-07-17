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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາບັນດານັກວິທະຍາສາດໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ

ACVYS 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ...
ບັນດານັກວິທະຍາສາດໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູ (ພາບ:VOV)

ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Sejong, ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອຸນ, ສະມາຄົມນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ ເກົາຫຼີ (VSAK) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາບັນດານັກວິທະຍາສາດໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 9 ປີ 2023 (ACVYS 2023). ACVYS 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບການໜູນຊ່ວຍຂອງຫຼາຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ ເກົາຫຼີ.

ເຫດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເວທີປາໄສເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກວິທະຍາສາດໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ມີໂອກາດນຳສະເໜີບັນດາໝາກຜົນການຄົ້ນຄ້ວາໃຫມ່ສຸດ ກໍ່ຄືແບ່ງປັນຄວາມເມົາມົວ, ບົດຮຽນໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດາການໝູນໃຊ້ໃນພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນ 7 ຂົງເຂດຄົ້ນຄ້ວາ.

ຄະນະຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະພາວິທະຍາສາດໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ແລະ ເລືອກເຟັ້ນ 41 ບົດລາຍງານໃນ 7 ຂົງເຂດ. ສະພາວິທະຍາສາດໄດ້ມອບລາງວັນໃຫ້ 7 ນັກປາຖະກະຖາດີເດັ່ນທີ່ສຸດ. ຄະນະຈັດຕັ້ງຍັງໄດ້ມອບລາງວັນໃຫ້ 5 ບຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານຄົ້ນຄ້ວນດີເດັ່ນທີ່ສຸດໃນບັນດາຂົງເຂດດັ່ງກ່າວນຳອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກຮຽນ ຫວຽດນາມ ທັງ 5 ຄົນລ້ວນແຕ່ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນທີ່ການເສັງ Olympic ຟິຊິກສາດສາກົນປີ 2023

ນັກຮຽນ ຫວຽດນາມ ທັງ 5 ຄົນລ້ວນແຕ່ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນທີ່ການເສັງ Olympic ຟິຊິກສາດສາກົນປີ 2023

ນັກຮຽນ ຫວຽດນາມ ທັງ 5 ຄົນລ້ວນແຕ່ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນ, ໃນນັ້ນ, ມີຫຼຽນຄຳ 2 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 2 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 1 ຫຼຽນ.
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