ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ 2023: ກຳແໜ້ນກາລະໂອກາດລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໃໝ່
ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມສຳມະນາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ປີ 2023: ກຳແໜ້ນກາລະໂອກາດລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໃໝ່.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ໃນສະພາບການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນພວມມີການພັດທະນາຕາມທ່າອ່ຽງຄື: ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0… ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນດາກາລະໂອກາດໃໝ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລົງທຶນໃນຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ. ພິເສດ, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດດີຈີຕອນ - ເສດຖະກິດສີຂຽວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໃນການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ ສິງກະໂປ ໃນຕົ້ນປີນີ້ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ພະລັງງານສະອາດ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ…
ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນແຫ່ງການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ, ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ…