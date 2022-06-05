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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຈະດຳເນີນວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ດຳເນີນຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ.
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

 ອາທິດເຮັດວຽກທີ 3 (ນັບແຕ່ວັນທີ 06 – 10 ມິຖຸນາ) ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ  XV, ດຳເນີນຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງອາທິດນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນເນື້ອໃນສຳຄັນພິເສດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ, ຕິດຕາມຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນເປັນສຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ຄາດວ່າ, ໃນການເຮັດວຽກເປັນ 2 ມື້ເຄິ່ງ (ນັບແຕ່ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 – 09 ມິຖຸນາ), ບັນດາວາລະຊັກຖາມຈະໄດ້ຖ່າຍທອດສົດຜ່ານຄື້ນວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນຕິດຕາມ. 4 ໝວດບັນຫາທີ່ໄດ້ຊັກຖາມທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ລວມມີ: ຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ; ການເງິນ, ທະນາຄານ; ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຕອບສະໜອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ 05/06

ຫວຽດນາມ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຕອບສະໜອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ 05/06

ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່າໜັງ ໄດ້ປຸກລະດົມລາຍການ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກະທຳ - ເພື່ອໂລກທີ່ຂຽວງາມກວ່າ” ຕອບສະໜອງວັນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ ແລະ ສັບປະດາ ທະເລໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ ປີ 2022.
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