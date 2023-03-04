ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນກຸມພາຂອງລັດຖະບານ ປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2023 ຂອງລັດຖະບານ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ລັດຖະບານໄດ້ຕີລາຄາສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງເດືອນ ມີນາ ແລະ 2 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023; ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຟຶ້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ; ບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂຕະຫຼາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ…
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ໄຈ້ແຍກສະພາບການຢູ່ພາກພື້ນ, ໃນໂລກ ແລະ ບັນດາຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບການຢູ່ພາຍໃນປະເທດຢ່າງລະອຽດ; ຄາດຄະເນສະພາບການຂອງເດືອນ ມີນາ ແລະ ໄລຍະຈະມາເຖິງ; ຊີ້ອອກບັນດາຄວາມສະດວກ, ກາລະໂອກາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ເພື່ອມີມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ສອດຄ່ອງ.
ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນສຸມໃສ່ວຽກງານວາງແຜນຜັງຮັບປະກັນມີຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ; ຍູ້ແຮງການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ, ຮີບເຮັ່ງຈັດແບ່ງລະອຽດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2023 ທັງໝົດ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
“ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຕ້ອງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ສົມທົບຢ່າງຄົບຊຸດກັບນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍອື່ນ ເພື່ອຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ. ທີ 2 ແມ່ນ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດການຊີ້ນຳ ເພື່ອຫຼຸດດອກເບ້ຍເພດານ, ຄວາມສາມາດສຳຜັດທຶນ ແລະ ການເຕີບໂຕບ້ວງສິນເຊື່ອ, ແຫຼ່ງທຶນຕ້ອງສົ່ງມາບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕ, ບັນດາຂົງເຂດໃຫ້ບຸລິມະສິດໄດ້ກຳນົດກ່ອນ; ແກ້ໄຂຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານເພື່ອຄົ້ນຄວ້າດອກເບ້ຍໃຫ້ເໝາະສົມ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້”.
ຄຽງຂ້າງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ຊີ້ນຳ, ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍໃນທຸກຂົງເຂດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ບັນລຸປະສິດິຜົນ, ຄົບຊຸດ, ພິເສດແມ່ນການເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ…
ຕາມບົດລາຍງານຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນ 2 ເດືອນຕົ້ນປີສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ. ເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ຈົດທະບຽນໃໝ່ມີສັນຍານຕັ້ງໜ້າ; 2 ເດືອນບັນລຸ 1,76 ຕື້ USD, ສູງທົບ 2,8 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022. ດຸນການຄ້າເດືອນ ກຸມພາ ສົ່ງອອກເກີນດຸນບັນລຸ 2,3 ຕື້ USD, ໄລ່ລວມ 2 ເດືອນຕົ້ນປີການສົ່ງອອກເກີນດຸນບັນລຸ 2,82 ຕື້ USD.