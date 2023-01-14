ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2022, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ ປີ 2023 ຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເທືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2022 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ວຽກງານປີ 2023 ຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫວໍວັນເທືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ປີ 2022, ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ, ແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບົດບາດນຳໜ້າຂອງການສ້າງ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງຈາກພາຍນອກເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ, ຍົກສູງຖານະບົດບາດ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງປະເທດຊາດ.
ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະພາບການສາກົນ, ພາຍໃນປະເທດມີບັນດາກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າຍທາຍ, ຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສະຫຼັບກັນໄປ, ໜ້າທີ່ວາງອອກໃຫ້ແກ່ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ. ທ່ານ ຫວໍວັນເທືອງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດກວ້າງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງພັກຢ່າງມີ ຈຸດສຸມ, ດ້ວຍຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່.